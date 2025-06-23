McDonald’s починає брати на роботу українську молодь з 16 років: що відомо

Від сьогодні, 23 червня, найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s у своїх закладах в Україні розпочинає працевлаштування молоді віком від 16 років. Цим кроком компанія підтримує молоде покоління, яке прагне здобути свій перший практичний досвід.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу McDonald’s.

Компанія пропонує підліткам отримати не тільки досвід, а й стати частиною команди, що постійно розвивається. Мережа інвестуватиме в навчання молодих українців, надаючи можливість отримати професійні та особистісні навички. Крім того, це також можливість підробітку під час канікул або ж протягом року, адже компанія пропонує гнучкий графік, що дозволяє знаходити баланс між роботою, навчанням та особистим життям.

За даними McDonald’s, на сьогодні 15% директорів ресторанів мережі здобули цю посаду у віці до 25 років включно.

У компанії враховують певні обмеження для роботи неповнолітніх і, неухильно дотримуються трудового законодавства України, адаптуючи робочі обов'язки цієї категорії співробітників. Неповнолітні зможуть працювати лише у проміжок з 7:00 до 21:00, не більше 18 годин на тиждень — учні під час навчального року, та не більше 36 годин на тиждень — всі інші.

У McDonald’s зазначили, що прагнуть бути місцем професійного розвитку українців і впевнені, що завдяки цій ініціативі створять нові можливості для розвитку активної молоді, а також допоможуть їм із побудовою успішної кар’єри.

Про McDonald’s в Україні

Компанія McDonald’s є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування й налічує понад 40 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів. Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа McDonald’s. 24 травня 1997 року поруч зі станцією метро "Лук’янівська" в Києві відкрився перший заклад мережі у країні.

Нагадаємо, 13 червня у Львові запрацював десятий ресторан мережі McDonald’s. Новий заклад відкрився на вулиці Євгена Патона, 37-А — це перший ресторан у густонаселеному Залізничному районі міста. Його площа становить близько 500 метрів квадратних.