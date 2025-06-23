McDonald's начинает брать на работу украинскую молодежь с 16 лет: что известно

Сегодня, 23 июня, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в своих заведениях в Украине начинает трудоустройство молодежи в возрасте от 16 лет. Этим шагом компания поддерживает молодое поколение, стремящееся получить свой первый практический опыт.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу McDonald's.

Компания предлагает подросткам получить не только опыт, но и стать частью команды, которая постоянно развивается. Сеть будет инвестировать в обучение молодых украинцев, предоставляя возможность получить профессиональные и личностные навыки.

По данным McDonald's, на сегодняшний день 15% директоров ресторанов сети получили эту должность в возрасте до 25 лет включительно.

В компании учитывают определенные ограничения для работы несовершеннолетних и неукоснительно соблюдают трудовое законодательство Украины, адаптируя рабочие обязанности этой категории сотрудников. Несовершеннолетние смогут работать только в промежуток с 7:00 до 21:00, не более 18 часов в неделю — учащиеся во время учебного года и не более 36 часов в неделю — все остальные.

В McDonald's отметили, что стремятся быть местом профессионального развития украинцев и уверены, что благодаря этой инициативе создадут новые возможности для развития активной молодежи, а также помогут им с построением успешной карьеры.

О McDonald's в Украине

Компания McDonald's является мировым лидером в области быстрого обслуживания и насчитывает более 40 000 заведений в более чем 120 странах мира, ежедневно обслуживающих около 70 миллионов посетителей. Украина стала 102 страной, где начала развиваться сеть McDonald's. 24 мая 1997 года рядом со станцией метро "Лукьяновская" в Киеве открылось первое заведение сети в стране.

Напомним, 13 июня во Львове заработал десятый ресторан сети McDonald's. Новое заведение открылось на улице Евгения Патона, 37-А — это первый ресторан в густонаселенном Железнодорожном районе города. Его площадь составляет около 500 метров квадратных.