Во Львове открыли десятый McDonald's — первый в Железнодорожном районе (ФОТО)

13 июня во Львове заработал десятый ресторан сети McDonald's. Новое заведение открылось на улице Евгения Патона, 37-А — это первый ресторан в густонаселенном Железнодорожном районе города. Он стал 113-м действующим заведением McDonald's в Украине из 128 имеющихся.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Новый ресторан расположен рядом с торговым центром "Серебристый" и неподалеку от аэропорта. Его площадь составляет около 500 м².

Заведение работает по современной модели, объединяющей все ключевые каналы продаж: заказ можно сделать на кассе, через терминалы самообслуживания (с 7:00 до 23:00), на "МакДрайве" (с 5:00 до 23:30), а также заказать доставку через "МакДеливери (з 7:00 до 23:00).

Новый McDonald's обеспечил работой более 60 человек, которым компания предлагает возможность карьерного роста и стабильной занятости.

Как и все рестораны сети в Украине, заведение во Львове работает с соблюдением расширенных правил безопасности. В случае объявления воздушной тревоги, ресторан временно прекращает работу, чтобы персонал и посетители могли перейти к укрытию.

Возобновление работы происходит в течение часа после отбоя. При этом сотрудники получают полную заработную плату, вне зависимости от времени, проведенного в укрытии.

Напомним, что 9 ресторан McDonald's открылся во Львове в сентябре прошлого года.