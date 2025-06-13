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У Львові відкрили десятий McDonald’s — перший у Залізничному районі (ФОТО)

У Львові відкрили десятий McDonald’s — перший у Залізничному районі (ФОТО)

13 червня у Львові запрацював десятий ресторан мережі McDonald’s. Новий заклад відкрився на вулиці Євгена Патона, 37-А — це перший ресторан у густонаселеному Залізничному районі міста. Він став 113-м діючим закладом McDonald’s в Україні зі 128 наявних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Новий ресторан розташований поруч із торговельним центром “Сріблястий” та неподалік від аеропорту. Його площа становить близько 500 м². У залі можуть одночасно перебувати 122 відвідувачі, ще 120 місць облаштовано на просторій терасі.

Фото 2 — У Львові відкрили десятий McDonald’s — перший у Залізничному районі (ФОТО)

Заклад працює за сучасною моделлю, що об’єднує всі ключові канали продажу: замовлення можна зробити на касі, через термінали самообслуговування (з 7:00 до 23:00), на “МакДрайві” (з 5:00 до 23:30), а також замовити доставку через “МакДелівері” (з 7:00 до 23:00).

Новий McDonald’s забезпечив роботою понад 60 людей, яким компанія пропонує можливість кар’єрного зростання та стабільної зайнятості.

Як і всі ресторани мережі в Україні, заклад у Львові працює з дотриманням розширених правил безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб персонал і відвідувачі могли перейти до укриття.

Фото 3 — У Львові відкрили десятий McDonald’s — перший у Залізничному районі (ФОТО)

Відновлення роботи відбувається протягом години після відбою. При цьому співробітники отримують повну заробітну плату, незалежно від часу, проведеного в укритті.

Нагадаємо, що 9-й ресторан McDonald's відкрився у Львові у вересні минулого року. 

Автор:
Тетяна Гойденко