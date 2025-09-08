McDonald's призначив нового топменеджера в Україні, Чехії та Словаччині: що відомо

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's повідомила про нове призначення в топменеджменті. З 1 вересня Алеся Муджирі обіймає посаду Impact Lead на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що функція Impact у McDonald's відповідає за формування та реалізацію глобальної стратегії компанії у сферах сталого розвитку й соціальної відповідальності, взаємодії з органами влади, зв’язків із громадськістю, корпоративних комунікацій і кризового менеджменту.

До цього напряму входять:

ініціативи у сферах боротьби зі змінами клімату,

відповідальне постачання,

скорочення відходів,

якість їжі,

рівності та інклюзії на робочому місці,

підтримка місцевих громад.

На новій посаді Алеся Муджирі втілюватиме пріоритети компанії в Україні, Чехії та Словаччині, перетворюючи глобальні стратегії на конкретні локальні дії, що сприяють довгостроковим позитивним змінам для людей, планети та громад, у яких працює McDonald's.

Який досвід

Алеся Муджирі має понад 15 років досвіду у сфері корпоративних комунікацій і сталого розвитку, зокрема в галузях FMCG та HoReCa. Останні три роки вона працювала в глобальній команді McDonald's із питань сталого розвитку та соціального впливу, де координувала стратегічну взаємодію між різними ринками компанії.

До цього очолювала корпоративні комунікації McDonald's в Україні, обіймала керівні позиції у PepsiCo та провідній PR-агенції, а також долучалася до проєктів благодійної організації «Фундація Дім Рональда МакДональда».

Про McDonald’s в Україні

Компанія McDonald’s є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування й налічує понад 40 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів.

Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа McDonald’s. 24 травня 1997 року поруч зі станцією метро "Лук’янівська" в Києві відкрився перший заклад мережі у країні.

Нагадаємо, 13 червня у Львові запрацював десятий ресторан мережі McDonald’s. Новий заклад відкрився на вулиці Євгена Патона, 37-А — це перший ресторан у густонаселеному Залізничному районі міста. Його площа становить близько 500 метрів квадратних.