McDonald's назначил нового топ-менеджера в Украине, Чехии и Словакии: что известно
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила о новом назначении в топменеджменте. С 1 сентября Алеся Муджири занимает должность Impact Lead на объединенном рынке Украины, Чехии и Словакии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что функция Impact в McDonald's отвечает за формирование и реализацию глобальной стратегии компании в сфере устойчивого развития и социальной ответственности, взаимодействия с органами власти, связей с общественностью, корпоративных коммуникаций и кризисного менеджмента.
В это направление входят:
- инициативы в сферах борьбы с изменениями климата,
- ответственная поставка,
- сокращение отходов,
- качество пищи,
- равенства и инклюзии на рабочем месте,
- поддержка местных общин.
В новой должности Алеся Муджири будет воплощать приоритеты компании в Украине, Чехии и Словакии, превращая глобальные стратегии в конкретные локальные действия, способствующие долгосрочным позитивным изменениям для людей, планеты и общин, в которых работает McDonald's.
Какой опыт
У Алеся Муджири более 15 лет опыта в сфере корпоративных коммуникаций и устойчивого развития, в частности в отраслях FMCG и HoReCa. Последние три года она работала в глобальной команде McDonald's по устойчивому развитию и социальному влиянию, где координировала стратегическое взаимодействие между разными рынками компании.
До этого возглавляла корпоративные коммуникации McDonald's в Украине, занимала руководящие позиции в PepsiCo и ведущем PR-агентстве, а также присоединялась к проектам благотворительной организации «Фонд Дом Рональда МакДональда».
О McDonald's в Украине
Компания McDonald's является мировым лидером в области быстрого обслуживания и насчитывает более 40 000 заведений в более чем 120 странах мира, ежедневно обслуживающих около 70 миллионов посетителей.
Украина стала 102 страной, где начала развиваться сеть McDonald's. 24 мая 1997 года рядом со станцией метро "Лукьяновская" в Киеве открылось первое заведение сети в стране.
Напомним, 13 июня во Львове заработал десятый ресторан сети McDonald's. Новое заведение открылось на улице Евгения Патона, 37-А - это первый ресторан в густонаселенном Железнодорожном районе города. Его площадь составляет около 500 метров квадратных .