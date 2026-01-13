Запланована подія 2

Ексглава підрозділу Unilever очолив маркетинг "МакДональдз" в Україні

Ян Дігел
Ян Дігел призначений новим директором з маркетингу "МакДональдз" у трьох країнах/McDonald’s

З 12 січня посаду директора з маркетингу “МакДональдз” в Україні, Чехії та Словаччині обійняв Ян Дігел, ставши частиною вищого керівництва компанії в регіоні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Він очолить розвиток маркетингу, фокусуючись на зростанні впізнаваності бренду та оптимізації взаємодії з клієнтами через меню, сучасні комунікації та цифрові інструменти

Ян Дігел має понад десятирічний досвід у сфері бренд-стратегії, цифрового маркетингу, торговельного та споживчого маркетингу й управління командами в Центральній Європі.

Раніше він очолював підрозділ Foods Business Unit компанії Unilever у Чехії та Словаччині, а впродовж своєї кар’єри реалізував низку інноваційних проєктів і масштабних кампаній, зокрема успішний розвиток культового бренду Hellmann’s на ринку та запуск преміального бренду італійського джелато в Чехії.

В компанії зазначили, що Мартін Троуп, який з 2023 року обіймав посаду Chief Marketing Officer на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини, завершить роботу в компанії наприкінці січня, забезпечуючи плавну передачу ролі. 

Про "МакДональдз" в Україні

Перший "МакДональдз" в Україні відкрито 24 травня 1997 р. в Києві.

"МакДональдз" щорічно входить до переліку найкращих роботодавців та переліку найбільших платників податків в Україні. Зокрема, у 2024 році компанія сплатила 2,6 млрд грн податків до бюджету.

Нагадаємо, 22 жовтня мережа McDonald's відкрила 50-й ресторан у Києві. Новий заклад розташований за адресою проспект Берестейський, 32, 2Г, поруч із головним входом до Київського зоопарку.

Автор:
Тетяна Бесараб