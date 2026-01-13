Эксглава подразделения Unilever возглавил маркетинг "МакДональдс" в Украине

С 12 января должность директора по маркетингу “МакДональдз” в Украине, Чехии и Словакии занял Ян Дигел, став частью высшего руководства компании в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Он возглавит развитие маркетинга, фокусируясь на росте узнаваемости бренда и оптимизации взаимодействия с клиентами через меню, современные коммуникации и цифровые инструменты.

Ян Дигел имеет более чем десятилетний опыт в сфере бренд-стратегии, цифрового маркетинга, торгового и потребительского маркетинга и управления командами в Центральной Европе.

Ранее он возглавлял подразделение Foods Business Unit компании Unilever в Чехии и Словакии, а на протяжении своей карьеры реализовал ряд инновационных проектов и масштабных кампаний, в том числе успешное развитие культового бренда Hellmann's на рынке и запуск премиального бренда итальянского джелато в Чехии.

В компании отметили, что Мартин Троуп, занимавший с 2023 года должность Chief Marketing Officer на объединенном рынке Украины, Чехии и Словакии, завершит работу в компании в конце января, обеспечивая плавную передачу роли.

О "МакДональдсе" в Украине

Первый "МакДональдс" в Украине открыт 24 мая 1997 г. в Киеве.

"МакДональдс" ежегодно входит в список лучших работодателей и список крупнейших налогоплательщиков в Украине. В частности, в 2024 году компания уплатила 2,6 млрд грн налогов в бюджет.

