McDonald's открыл 33 новых ресторана и расширил сеть более чем на четверть

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

Сеть быстрого питания McDonald's продолжает развиваться в Украине даже во время полномасштабной войны. За последние четыре года компания открыла 33 новых ресторана в разных регионах страны и увеличила сеть более чем на 25%. В настоящее время работает 120 учреждений из 135 существующих в Украине.

Об этом сообщила Delo.ua пресс-служба "McDonald's Украина" в комментарии к спецпроекту "4 года большой войны – 4 урока выдержки".

В компании отметили, что только в 2025 году было открыто 12 новых ресторанов — в областных центрах, городах-сателлитах и туристических локациях. Заведения запускали как отдельные здания, так и рестораны в торговых центрах и партнерстве с АЗК.

Среди новых открытий – первые рестораны в Закарпатской области, в Ужгороде и Мукачево. Они стали единственными круглосуточными заведениями сети в Украине. Также по одному ресторану появилось в Броварах, Луцке, Гатном, Житомире и Черновцах. Во Львове открыли три новых заведения, в частности, первый в Украине ресторан с концепцией устойчивого дизайна. Еще два ресторана заработали в Киеве, один из них – на территории зоопарка.

Заведение в Гатном вблизи Киева, открытое в декабре 2025 года. Фото: пресс-служба McDonald's

Развитие сети и поддержка украинских производителей

По словам пресс-службы, в течение 2022-2024 годов компания инвестировала в Украине более 3,2 млрд грн и уплатила почти 5 млрд грн налогов. Только в 2024 году компания перечислила в госбюджет 2,6 млрд грн и стала крупнейшим налогоплательщиком в ресторанной отрасли.

"Мы видим себя не просто сетью ресторанов, а стратегическим партнером для государства и общин. Инвестируем в экономику, создаем рабочие места и поддерживаем украинских производителей", — подчеркнули в McDonald's.

В компании также отметили, что более 60% продукции закупается у украинских производителей. Сеть сотрудничает с местными логистическими компаниями, предприятиями по переработке отходов, строительными и девелоперскими бизнесами, поддерживая тысячи рабочих мест в сопредельных отраслях.

Зарплаты, рабочие места и трудоустройство подростков

В настоящее время в McDonald's работает около 11 тысяч сотрудников. В пресс-службе говорят, что в 2026 году зарплаты уже повысили на 15%. Компания сохраняет рабочие места и среднюю зарплату для более 400 мобилизованных работников, выплачивает оплату за время воздушных тревог, когда заведения не работают, а работники находятся в укрытиях, а также оказывает материальную помощь при ранении, потере имущества или гибели сотрудника в результате войны.

Отдельное направление – поддержка молодежи. В июне 2025 года компания приступила к трудоустройству подростков в возрасте 16–17 лет.

"Мы предоставляем подросткам первый опыт работы, первую официальную зарплату и создаем возможности для развития карьеры. От старта инициативы уже трудоустроили более 1000 несовершеннолетних сотрудников и продолжаем инвестировать в их обучение и поддержку. Мы хотим, чтобы молодежь видела свое будущее в Украине", — добавили в пресс-службе.

Компания планирует и дальше расширять сеть, инвестировать в экономику и создавать новые рабочие места по всей стране.

Накануне стало известно, что McDonald's рассматривает возможность возобновления работы заведения в Николаеве, которое закрыто с начала полномасштабного вторжения. В то же врем конкретных сроков открытия пока нет.

Напомним, в прошлом году сеть McDonald's сообщила о новом назначении в топ-менеджменте. С 1 сентября 2025 года Алеся Муджири заняла должность Impact Lead на объединенном рынке Украины, Чехии и Словакии.