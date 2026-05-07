Через плани будівництва McDonald’s у Дрогобичі виник скандал: що відомо

У Дрогобичі планують побудувати ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у центрі міста поруч із памʼятником Тарасу Шевченку. Ця ідея викликала обурення серед місцевих мешканців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Що відомо про будівництво

Про наміри відкриття ресторану швидкої їжі McDonald’s у Дрогобичі стало відомо у березні 2026 року, коли міська рада вирішила додати до переліку ділянок, які пропонують орендувати через аукціон, 0,18 га поблизу площі Тараса Шевченка – на розі вулиць Лесі Українки та Миколи Лисенка.

Ця ділянка перебуває в комунальній власності та призначена для будівництва й обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Міський голова Тарас Кучма повідомив, що наразі йдеться не про конкретного інвестора чи проєкт, а лише про старт процедури, проте він не відкидав варіанту, що на цій ділянці можуть розмістити McDonald’s.

Уже наприкінці березня місцеві мешканці організували акцію протесту проти будівництва закладу в центрі міста. Вони закликали зберегти зелену зону, а для ресторану обрати іншу ділянку.

Рішення міської ради

На сесії Дрогобицької міської ради 6 травня конкретних рішень щодо цієї ділянки не ухвалювали, але повідомили, що питання щодо можливого проведення аукціону оренди землі ухвалюватимуть лише після проведення відкритих консультацій з громадськістю.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма наголосив, що розпоряджатися ділянкою можна лише відповідно до її призначення за генеральним планом, а інвестиції від її реалізації можуть становити мільйони гривень. Він додав, що потенційні інвестори візьмуть на себе соціальне зобов’язання, зокрема мають впорядкувати територію та облаштувати сквер.

«Найголовніше, що завдяки цьому рейтинг міста стає на порядок вище. Це є рейтингове місто, щоб сюди заходили інвестиції і вливали капітал», – сказав мер Дрогобича.

При цьому для оренди ділянки з аукціону процедура громадських слухань законодавством не передбачена.

Додамо, що наразі ресторани McDonald’s у Львівській області розташовані лише в межах міста, а також на кільцевій дорозі, поблизу Басівки.

Загалом на Львівщині є 14 закладів мережі, ще один будується в Зимній Воді. Тож заклад у Дрогобичі може стати першим поза межами області.

Зауважимо, у 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні.

У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих. Мережа вперше зʼявилася в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та в Липинах неподалік Луцька.