RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,60

+0,06

EUR

50,85

--0,10

Готівковий курс:

USD

46,50

46,24

EUR

51,78

51,44

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Мешканці одного з міст України виступила проти передачі землі під будівництво McDonald’s

McDonald’s
Громада Дрогобича виступила проти передачі землі в оренду під будівництво «МакДональдсу» / Depositphotos

Громада Дрогобича виступила проти передачі землі площею 0,1827 га в оренду під будівництво закладу мережі швидкого харчування McDonald’s у центрі міста.

Як пише Dilo, про це повідомляє zaxid.net. 

Зазначається, що на громадських слуханнях, ініційованих міською владою та Молодіжною радою Дрогобича, зареєструвалися майже 500 учасників. З них 461 людина мала право голосу, проте в підсумку проголосували лише 225 людей, з яких 103 висловились "за" передачі земельної ділянки в оренду, а 122 – "проти".

Присутня на слуханнях молодь висловилась за будівництво ресторану в Дрогобичі, проти були представники старшого покоління.

Під час громадських слухань противники забудови зверталися до депутатів міськради, аби до їхньої думки прислухались.

Чи збудують "МакДональдс" в Дрогобичі

Питання про передачу земельної ділянки в оренду інвестору в четвер, 29 жовтня, розгляне Дрогобицька міськрада. Саме депутати ухвалюватимуть остаточне рішення.

Ділянка, яку можуть передати під будівництво ресторану, розташована неподалік від центру Дрогобича поруч з пам’ятником Тарасові Шевченку. Саме це викликало обурення місцевих мешканців.

Ділянка перебуває в комунальній власності та призначена для будівництва й обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Розпоряджатися ділянкою можна лише відповідно до її призначення за генеральним планом, а інвестиції від її реалізації можуть становити мільйони гривень. 

Якщо ресторан у Дрогобичі все ж збудують, це буде перший заклад мережі "МакДональдс" на Львівщині поза межами обласного центру.

Додамо, що наразі ресторани McDonald’s у Львівській області розташовані лише в межах міста, а також на кільцевій дорозі, поблизу Басівки.

Загалом на Львівщині є 14 закладів мережі, ще один будується в Зимній Воді. Тож заклад у Дрогобичі може стати першим поза межами області.

Зауважимо, у 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні.

 У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих. Мережа вперше зʼявилася в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та в Липинах неподалік Луцька. 

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності