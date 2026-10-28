Мешканці одного з міст України виступила проти передачі землі під будівництво McDonald’s

Громада Дрогобича виступила проти передачі землі площею 0,1827 га в оренду під будівництво закладу мережі швидкого харчування McDonald’s у центрі міста.

Як пише Dilo, про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що на громадських слуханнях, ініційованих міською владою та Молодіжною радою Дрогобича, зареєструвалися майже 500 учасників. З них 461 людина мала право голосу, проте в підсумку проголосували лише 225 людей, з яких 103 висловились "за" передачі земельної ділянки в оренду, а 122 – "проти".

Присутня на слуханнях молодь висловилась за будівництво ресторану в Дрогобичі, проти були представники старшого покоління.

Під час громадських слухань противники забудови зверталися до депутатів міськради, аби до їхньої думки прислухались.

Чи збудують "МакДональдс" в Дрогобичі

Питання про передачу земельної ділянки в оренду інвестору в четвер, 29 жовтня, розгляне Дрогобицька міськрада. Саме депутати ухвалюватимуть остаточне рішення.

Ділянка, яку можуть передати під будівництво ресторану, розташована неподалік від центру Дрогобича поруч з пам’ятником Тарасові Шевченку. Саме це викликало обурення місцевих мешканців.

Ділянка перебуває в комунальній власності та призначена для будівництва й обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Розпоряджатися ділянкою можна лише відповідно до її призначення за генеральним планом, а інвестиції від її реалізації можуть становити мільйони гривень.

Якщо ресторан у Дрогобичі все ж збудують, це буде перший заклад мережі "МакДональдс" на Львівщині поза межами обласного центру.

Додамо, що наразі ресторани McDonald’s у Львівській області розташовані лише в межах міста, а також на кільцевій дорозі, поблизу Басівки.

Загалом на Львівщині є 14 закладів мережі, ще один будується в Зимній Воді. Тож заклад у Дрогобичі може стати першим поза межами області.

Зауважимо, у 2025 році McDonald’s отримав 21,3 млрд грн виручки в Україні.

У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила 5 існуючих. Мережа вперше зʼявилася в Закарпатській області — в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та в Липинах неподалік Луцька.