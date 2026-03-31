Мінцифри оприлюднило проєкт Стратегії розвитку ШІ до 2030 року: що зміниться

Міністерство цифрової трансформації представило проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Документ передбачає впровадження штучного інтелекту в державному управлінні, обороні, освіті, підготовку 50 тисяч фахівців та збільшення кількості українських ШІ-компаній вчетверо.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Україна має ввійти в топ-3 країни за розвитком штучного інтелекту в публічному секторі до 2030 року. Ми бачимо пряму цінність цієї технології для оборони, державного управління, освіти, науки та інших галузей. Стратегія — це бачення, як ефективно використовувати ШІ у цих так інших критичних для країни сферах", — зазначив т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Зміни у пріоритетних сферах

Штучний інтелект планують використовувати для трансформації взаємодії громадянина з державою та посилення обороноздатності, зокрема:



державні послуги — замість стандартних форм з’являться ШІ-агенти. Застосунок "Дія.AI" виконуватиме роль персонального помічника, а ШІ аналізуватиме документи для прискорення ухвалення рішень посадовцями;

оборона — основним завданням є впровадження систем для швидкої аналітики даних з поля бою та розвиток автономних систем;

освіта — ШІ-інструменти стануть частиною навчального процесу. Застосунок "Мрія" отримає функції персональної програми навчання для кожного учня;

цифровий суверенітет — створити власну інфраструктуру AI Factory та національну мовну модель (LLM), що дозволить обробляти дані всередині країни з урахуванням мовного контексту.

Проєкт стратегії наразі відкритий для обговорення. Остаточний документ буде сформовано після отримання відгуків від громадян, бізнесу та державних органів. Фінансування розробки здійснюється за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV), Європейського Союзу та урядів Великої Британії і Франції.

