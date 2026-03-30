В Україні готують правила для штучного інтелекту у фінансах

ШІ
Як використовуватимуть ШІ у фінансовому секторі України

Національний банк ініціював відкриту дискусію щодо етичного та відповідального використання штучного інтелекту у фінансовому секторі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

НБУ готує правила для ШІ

У регуляторі зазначають, що впровадження ШІ суттєво змінює фінансову сферу у світі. У поєднанні з цифровізацією це трансформує бізнес-моделі, підходи до роботи фінансових установ, а також очікування громадян і бізнесу від державних інституцій.

Водночас, поряд із перевагами — підвищенням ефективності, покращенням управління ризиками та розвитком інновацій — використання штучного інтелекту може створювати нові виклики. Зокрема, йдеться про ризики для клієнтів, прозорість ухвалення рішень і рівень довіри до фінансового сектору.

У Нацбанку наголошують, що український фінансовий ринок також потребує чітких правил і орієнтирів у цій сфері. З цією метою регулятор підготував дискусійний документ щодо етичного та відповідального використання ШІ учасниками ринку фінансових послуг.

Документ має стати основою для формування спільного бачення принципів використання штучного інтелекту. НБУ закликає представників ринку, експертів і всіх зацікавлених долучитися до обговорення та надсилати свої пропозиції.

Зокрема, регулятора цікавлять думки щодо принципів відповідального використання ШІ, підходів до управління ризиками та людського контролю, захисту прав споживачів, а також вимог до даних, моделей і кібербезпеки.

 У Нацбанку підкреслюють, що експертні напрацювання учасників ринку допоможуть сформувати цілісну політику розвитку та безпечного використання ШІ у фінансовому секторі України.

Нагадаємо, попри активні інвестиції у штучний інтелект, лише 20% компаній уже відчули зростання виручки від його впровадження. Більшість бізнесів поки фіксує лише підвищення продуктивності, тоді як фінансовий ефект залишається обмеженим.

Автор:
Ольга Опенько