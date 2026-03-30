В Украине готовят правила для искусственного интеллекта в финансах

Национальный банк инициировал открытую дискуссию по этическому и ответственному использованию искусственного интеллекта в финансовом секторе.

НБУ готовит правила для ИИ

В регуляторе отмечают, что внедрение ИИ существенно изменяет финансовую сферу в мире. В сочетании с цифровизацией, это трансформирует бизнес-модели, подходы к работе финансовых учреждений, а также ожидания граждан и бизнеса от государственных институций.

В то же время, наряду с преимуществами – повышением эффективности, улучшением управления рисками и развитием инноваций – использование искусственного интеллекта может создавать новые вызовы. В частности, речь идет о рисках для клиентов, прозрачности принятия решений и уровне доверия к финансовому сектору.

В Нацбанке отмечают, что украинский финансовый рынок также нуждается в четких правилах и ориентировах в этой сфере. С этой целью регулятор подготовил дискуссионный документ по этическому и ответственному использованию ИИ участниками рынка финансовых услуг.

Документ должен стать основанием для формирования совместного видения принципов использования искусственного интеллекта. НБУ призывает представителей рынка, экспертов и всех заинтересованных приобщиться к обсуждению и посылать свои предложения.

В частности, регулятора интересуют мнения относительно принципов ответственного использования ИИ, подходов к управлению рисками и человеческого контроля, защиты прав потребителей, а также требований к данным, моделям и кибербезопасности.

В Нацбанке подчеркивают, что экспертные наработки участников рынка помогут сформировать целостную политику развития и безопасного использования ИИ в финансовом секторе Украины.

Напомним, несмотря на активные инвестиции в искусственный интеллект, только 20% компаний уже ощутили рост выручки от его внедрения. Большинство бизнесов пока фиксирует только повышение производительности, в то время как финансовый эффект остается ограниченным.