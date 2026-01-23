Бізнес вкладає мільярди в ШІ, але прибуток бачать одиниці - дослідження

Попри активні інвестиції у штучний інтелект, лише 20% компаній уже відчули зростання виручки від його впровадження. Більшість бізнесів поки фіксує лише підвищення продуктивності, тоді як фінансовий ефект залишається обмеженим.

Як пише Delo.ua, про це інформує TechSpot із посиланням на звіт Deloitte State of AI in the Enterprise.

Лише кожна п’ята компанія вже заробляє на ШІ

Після періоду гучних заяв про "революцію штучного інтелекту" бізнес дедалі частіше стикається з практичними викликами: технологія допомагає підвищити продуктивність, але поки що рідко напряму впливає на фінансові показники.

Зазначається, що 74% компаній розраховують на зростання виручки від упровадження ШІ, однак фактично досягти цього змогли лише 20%. Найпомітнішим ефектом використання технології респонденти називають підвищення продуктивності та операційної ефективності - про це заявили 66% опитаних. Водночас 40% компаній повідомили про скорочення витрат.

Схожі настрої зафіксувало й дослідження PwC Global CEO Survey, у межах якого було опитано 4454 керівники у 95 країнах. Згідно з результатами, 56% CEO зазначили, що впровадження ШІ поки не принесло відчутних вигод ані у доходах, ані в оптимізації витрат.

Попри це, інвестиції в технологію продовжують зростати. За даними Deloitte, 60% компаній уже надали співробітникам доступ до офіційно дозволених ШІ-інструментів, тоді як торік таких було менше ніж 40%. Однак щоденно користується цими інструментами менш як 60% працівників, які мають до них доступ.

Окрему увагу у звіті приділено впливу ШІ на ринок праці. 36% компаній очікують, що вже цього року щонайменше 10% робочих місць будуть повністю автоматизовані, а 82% прогнозують досягнення такого рівня автоматизації протягом наступних трьох років. Водночас 84% організацій ще не адаптували свої ролі та бізнес-процеси до можливостей штучного інтелекту.

У Deloitte наголошують, що поточний етап упровадження ШІ слід розглядати як ранню фазу, і прогнозують, що наступна хвиля розвитку технології має принести бізнесу не лише підвищення ефективності, а й стійку конкурентну перевагу.

Нагадаємо, на початку січня компанія OpenAI анонсувала запуск спеціалізованого сервісу ChatGPT Health. З його допомогою можна отримати роз'яснення результатів тестів, підготуватися до консультації з лікарями та дізнатися рекомендації щодо здорового способу життя — від дієти до фізичної активності.