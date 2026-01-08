Від розшифровки аналізів до дієт: чи зможе ChatGPT Health замінити лікаря

Компанія OpenAI анонсувала запуск спеціалізованого сервісу ChatGPT Health. З його допомогою можна отримати роз'яснення результатів тестів, підготуватися до консультації з лікарями та дізнатися рекомендації щодо здорового способу життя — від дієти до фізичної активності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на OpenAI.

ChatGPT Health може інтегруватися з електронними медичними записами, фітнес-браслетами та додатками для контролю здоров'я, такими як Apple Health та MyFitnessPal.

Система також підтримує завантаження медичних фото та файлів для їх аналізу, а також введення індивідуальних інструкцій для кращого розуміння користувача.

Для розробки нової функції компанія протягом двох років консультувалася з більш ніж 260 лікарями із 60 країн, щоб безпечно запустити окремий підрозділ Health.

Водночас OpenAI підкреслює, що сервіс не призначений для постановки діагнозів, а має надавати корисну інформацію та допомагати користувачам краще орієнтуватися у власних даних.

Представники компанії наголошують, що ChatGPT Health створений як доповнення до роботи лікарів, а не як заміна їхніх рішень.

OpenAI гарантує конфіденційність медичних запитів у ChatGPT Health. Нова функція працює окремо від базового чату та використовує багаторівневе шифрування. Ключовий момент — ваші медичні дані за замовчуванням закриті для навчання моделей ШІ.

Якщо ви випадково напишете про симптоми у загальному вікні, ChatGPT запропонує автоматично перенести розмову до спеціального розділу з підвищеним рівнем захисту.

OpenAI представила ChatGPT Health. Фото: OpenAI

Нагадаємо, OpenAI торік підписала низку угод на суму близько $1 трильйон для забезпечення обчислювальними потужностями, необхідними для запуску та масштабування своїх моделей штучного інтелекту.