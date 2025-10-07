OpenAI підписала контрактів на $1 трлн для ШІ: як компанія планує фінансувати гігантські зобов'язання

Компанія OpenAI, розробник популярного чат-бота ChatGPT, цього року підписала низку угод на суму близько $1 трильйон для забезпечення обчислювальними потужностями, необхідними для запуску та масштабування своїх моделей штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними FT, ця астрономічна сума значно перевищує поточні доходи компанії та викликає серйозні питання щодо її здатності профінансувати такі грандіозні зобов'язання.

Остання з таких угод була укладена в понеділок із виробником чипів AMD. Вона є доповненням до вже наявних масштабних домовленостей з Nvidia, Oracle та постачальником хмарних послуг CoreWeave. Мета цих угод — забезпечити OpenAI доступ до понад 20 гігават обчислювальної потужності протягом наступного десятиліття, що приблизно еквівалентно енергії, яку виробляють 20 ядерних реакторів.

Керівники OpenAI оцінюють, що розгортання кожного 1 ГВт обчислювальної потужності ШІ коштує близько $50 мільярдів, що й призводить до загальної вартості зобов'язань близько $1 трильйона.

Ці багатомільярдні угоди, за розрахунками Financial Times, можуть включати:

Угоди з Nvidia та AMD — до $500 мільярдів та $300 мільярдів відповідно.

Угода з Oracle — ще $300 мільярдів.

Угода з CoreWeave — понад $22 мільярди.

Крім того, у січні OpenAI разом із SoftBank, Oracle та іншими партнерами запустила ініціативу Stargate, яка передбачає інвестування до $500 мільярдів в інфраструктуру OpenAI у США.

Ці угоди зобов'язали деякі з найбільших світових технологічних груп бути відповідальними за здатність OpenAI стати прибутковим бізнесом, який зможе виконувати свої дедалі зростаючі фінансові зобов'язання.

"OpenAI не в змозі взяти на себе жодне з цих зобов'язань", — заявив Гіл Лурія, аналітик DA Davidson, припускаючи, що цього року компанія може зазнати збитків близько $10 мільярдів.

Попри нестачу капіталу для фінансування таких масштабних планів, компанія активно витрачає кошти на інфраструктуру, чипи та залучення талантів, пише видання.

Щоб забезпечити ці зобов'язання, OpenAI отримала значні фінансові стимули від своїх постачальників, а самі угоди передбачають складні циклічні домовленості та умови фінансування, які часто ще не узгоджені.

Nvidia планує інвестувати $100 мільярдів в OpenAI протягом наступного десятиліття, надаючи кошти, які стартап зможе використати для купівлі чипів Nvidia.

планує інвестувати $100 мільярдів в OpenAI протягом наступного десятиліття, надаючи кошти, які стартап зможе використати для купівлі чипів Nvidia. AMD надасть OpenAI варранти, що дають право купити до 10% компанії за символічною ціною, залежно від досягнення певних цілей проєкту. Якщо акції AMD продовжать зростати (вони зросли майже на 24% після оголошення угоди), OpenAI може продати свої акції для фінансування своїх витрат на чипи.

Оголошення про ці угоди вже принесло негайний фінансовий поштовх партнерам OpenAI. Ринкова вартість Oracle зросла на $244 мільярди після оприлюднення її угоди, а ринкова вартість AMD збільшилася на $63 мільярди в понеділок.

OpenAI не розкриває, чи купуватиме вона чипи безпосередньо, чи через своїх хмарних партнерів, і очікується, що деякі чипи Nvidia будуть орендовані.

Нагадаємо, компанія Nvidia, виробник мікрочипів, інвестує до $100 млрд в OpenAI і постачатиме їй дата-центрові чипи, заявили компанії в понеділок. Це партнерство об’єднує двох найвідоміших лідерів у світовій гонці штучного інтелекту.