OpenAI подписала контракты на $1 трлн для ИИ: как компания планирует финансировать гигантские обязательства

Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, в этом году подписала ряд сделок на сумму около $1 триллион для обеспечения вычислительными мощностями, необходимыми для запуска и масштабирования своих моделей искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, эта астрономическая сумма значительно превышает текущие доходы компании и вызывает серьезные вопросы ее способности профинансировать такие грандиозные обязательства.

Последняя из таких сделок была заключена в понедельник с производителем чипов AMD. Она является дополнением к уже имеющимся масштабным договоренностям с Nvidia, Oracle и поставщиком облачных CoreWeave услуг. Цель этих соглашений — обеспечить OpenAI доступ к более чем 20 гигаватт вычислительной мощности в течение следующего десятилетия, что примерно эквивалентно энергии, производимой 20 ядерными реакторами.

Руководители OpenAI оценивают, что развертывание каждого 1 ГВт вычислительной мощности ИИ стоит около $50 миллиардов, что приводит к общей стоимости обязательств около $1 триллиона.

Эти многомиллиардные соглашения, по расчетам Financial Times, могут включать:

Сделки с Nvidia и AMD – до $500 миллиардов и $300 миллиардов соответственно.

Кроме того, в январе OpenAI вместе с SoftBank, Oracle и другими партнерами запустила инициативу Stargate, предусматривающую инвестирование до $500 миллиардов в инфраструктуру OpenAI в США.

Эти соглашения обязали некоторые из крупнейших мировых технологических групп отвечать за способность OpenAI стать прибыльным бизнесом, который сможет выполнять свои растущие финансовые обязательства.

"OpenAI не в состоянии взять на себя ни одно из этих обязательств", — заявил Гил Лурия, аналитик DA Davidson, предполагая, что в этом году компания может понести убытки около $10 миллиардов .

Несмотря на нехватку капитала для финансирования таких масштабных планов, компания активно тратит средства на инфраструктуру, чипы и привлечение талантов, пишет издание.

Чтобы обеспечить эти обязательства, OpenAI получила значительные финансовые стимулы от своих поставщиков, а сами соглашения предусматривают сложные циклические договоренности и зачастую еще не согласованные условия финансирования.

Nvidia планирует инвестировать $100 миллиардов в OpenAI в течение следующего десятилетия, предоставляя средства, которые стартап сможет использовать для покупки чипов Nvidia.

планирует инвестировать $100 миллиардов в OpenAI в течение следующего десятилетия, предоставляя средства, которые стартап сможет использовать для покупки чипов Nvidia. AMD предоставит OpenAI варранты, дающие право купить до 10% компании по символической цене в зависимости от достижения определенных целей проекта. Если акции AMD продолжат расти (они выросли почти на 24% после объявления сделки), OpenAI может продать свои акции для финансирования своих расходов на чипы.

Объявление об этих сделках уже принесло немедленный финансовый толчок партнерам OpenAI. Рыночная стоимость Oracle выросла на $244 миллиарда после обнародования ее сделки, а рыночная стоимость AMD увеличилась на $63 миллиарда в понедельник.

OpenAI не раскрывает, будет ли она покупать чипы напрямую, или через своих облачных партнеров, и ожидается, что некоторые чипы Nvidia будут арендованы.

Напомним, компания Nvidia, производитель микрочипов, инвестирует до $100 млрд в OpenAI и будет поставлять ей дата-центровые чипы, заявили компании в понедельник. Это партнерство объединяет двух известнейших лидеров в мировой гонке искусственного интеллекта.