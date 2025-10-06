AMD и OpenAI заключили многомиллиардное соглашение: акции производителя чипов взлетели на 30%

Акции ведущего производителя чипов AMD подскочили на 30% в понедельник, после того как компания объявила о заключении соглашения с гигантом в сфере искусственного интеллекта OpenAI.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNBC.

Соглашение, стоимость которого исчисляется миллиардами долларов, не только позиционирует AMD как основного поставщика вычислительной мощности для разработчика ChatGPT, но предусматривает возможность того, что OpenAI получит около 10% акций AMD стоимостью 270 миллиардов долларов.

Согласно условиям, OpenAI обязалась развернуть графические процессоры AMD Instinct общей мощностью 6 гигаватт в течение нескольких лет и нескольких поколений аппаратного обеспечения. Первое развертывание чипов мощностью 1 гигаватт начнется во второй половине 2026 года.

В рамках партнерства AMD выдала OpenAI варрант на покупку до 160 миллионов акций обыкновенных акций AMD. Этапы вступления в силу этого варранта связаны с двумя ключевыми факторами: объемом фактического развертывания оборудования OpenAI и ценами акций AMD.

"Лидерство AMD в сфере высокопроизводительных чипов позволит нам ускорить прогресс и быстрее отдать предпочтение передовому искусственному интеллекту всем", - сказал Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI.

Генеральный директор AMD Лиза Су также подчеркнула стратегическое значение партнерства.

"Искусственный интеллект находится на 10-летнем пути роста, и в конце концов для этого нужны базовые вычисления. Нужны такие партнерства, которые действительно объединяют экосистему", - отметила она.

Это соглашение считается одним из крупнейших сегодня соглашений о развертывании графических процессоров в области искусственного интеллекта и может помочь OpenAI снизить зависимость от одного поставщика и ослабить давление на цепи поставок.

Партнерство по AMD было объявлено вскоре после того, как OpenAI представила аналогичное знаковое соглашение об акционерном капитале и поставках с Nvidia на сумму 100 миллиардов долларов.

Как пишет FT, руководители OpenAI делают ставку на то, что ChatGPT продолжит стабильно расти с 700 миллионов пользователей в неделю, и что они смогут увеличить долю платных подписчиков свыше текущего уровня в 5 процентов.

Соглашение обязывает OpenAI купить будущий MI450 от AMD, самый современный чип искусственного интеллекта, который должен конкурировать с последними продуктами Nvidia Blackwell и выйти на рынок во второй половине следующего года. Это означает, что OpenAI, вероятно, станет одним из самых больших клиентов AMD для новой технологии, а люди, знакомые с этим вопросом, добавляют, что две группы тесно сотрудничали в последние недели, чтобы определить характеристики MI450.

Напомним, компания Nvidia, производитель микрочипов, инвестирует до $100 млрд в OpenAI и будет поставлять ей дата-центровые чипы, заявили компании в понедельник. Это партнерство объединяет двух известнейших лидеров в мировой гонке искусственного интеллекта.