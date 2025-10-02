Оценка OpenAI выросла до 500 миллиардов долларов и превысила SpaceX

OpenAI завершила сделку, позволившую сотрудникам продать акции компании на сумму около 6,6 млрд долларов, установив оценку стартапа в 500 млрд долларов. Таким образом компания, известная благодаря ChatGPT, обошла SpaceX Илона Маска и стала самым большим стартапом в мире.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Среди инвесторов, купивших акции, Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price. Предварительная оценка компании в 300 млрд долларов была зафиксирована в раунде финансирования SoftBank в начале 2025 года.

Стремительный рост OpenAI подчеркивает интерес инвесторов к технологиям, способным трансформировать отрасли и экономику. Компания активно заключает соглашения с Oracle, SK Hynix и другими, строя инфраструктуру для сервисов искусственного интеллекта, что, по оценкам, обойдется в триллионы долларов.

Нынешняя оценка OpenAI превышает 400 млрд долларов SpaceX. Это ключевой момент для компании Сэма Альтмана, которая ведет переговоры с Microsoft по превращению в коммерческую структуру. OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация, но новые изменения предоставят существующей структуре контроль над новой корпорацией общественного блага.

И Альтман, и Маск раньше предупреждали о потенциальной угрозе искусственного интеллекта для человечества, но их позиции разошлись. Маск подал в суд, обвиняя OpenAI в уходе от первоначальной цели после принятия финансирования Microsoft.

OpenAI сталкивается с растущей конкуренцией от Google, Anthropic и Meta, активно нанимающих исследователей и развивающих собственные модели ИИ. Продажа акций сотрудникам помогает удержать таланты, стимулируя оставаться в компании.

Компания также продолжает запускать технологические продукты, включая GPT-5, выпущенную в августе 2025 года, укрепляющую лидерство OpenAI в мире искусственного интеллекта.

Напомним, недавно стартап Илона Маска xAI подал в суд на OpenAI, обвинив конкурента в краже коммерческих секретов и использовании бывших сотрудников для получения доступа к чат-боту Grok и технологиям ИИ.