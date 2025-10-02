Оцінка OpenAI зросла до 500 мільярдів доларів і перевищила SpaceX

OpenAI завершила угоду, яка дозволила співробітникам продати акції компанії на суму близько 6,6 млрд доларів, встановивши оцінку стартапу у 500 млрд доларів. Таким чином компанія, відома завдяки ChatGPT, обійшла SpaceX Ілона Маска і стала найбільшим стартапом у світі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Серед інвесторів, які купили акції, — Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX з Абу-Дабі та T. Rowe Price. Попередня оцінка компанії у 300 млрд доларів була зафіксована під час раунду фінансування SoftBank на початку 2025 року.

Стрімке зростання OpenAI підкреслює інтерес інвесторів до технологій, здатних трансформувати галузі та економіку. Компанія активно укладає угоди з Oracle, SK Hynix та іншими, будуючи інфраструктуру для сервісів штучного інтелекту, що, за оцінками, коштуватиме трильйони доларів.

Нинішня оцінка OpenAI перевищує 400 млрд доларів SpaceX. Це ключовий момент для компанії Сема Альтмана, яка веде переговори з Microsoft щодо перетворення на комерційну структуру. OpenAI була заснована у 2015 році як некомерційна організація, але нові зміни нададуть існуючій структурі контроль над новою корпорацією суспільного блага.

І Альтман, і Маск раніше попереджали про потенційну загрозу штучного інтелекту для людства, але їхні позиції розійшлися. Маск подав до суду, звинувачуючи OpenAI у відході від первісної мети після прийняття фінансування Microsoft.

OpenAI стикається зі зростаючою конкуренцією від Google, Anthropic і Meta, які активно наймають дослідників та розвивають власні моделі ШІ. Продаж акцій співробітникам допомагає утримати таланти, стимулюючи їх залишатися в компанії.

Компанія також продовжує запускати технологічні продукти, включно з GPT-5, випущеною у серпні 2025 року, яка зміцнює лідерство OpenAI у світі штучного інтелекту.

Нагадаємо, нещодавно стартап Ілона Маска xAI подав до суду на OpenAI, звинувативши конкурента у крадіжці комерційних секретів та використанні колишніх співробітників для отримання доступу до чат-бота Grok і технологій ШІ.