Стартап Ілона Маска звинуватив OpenAI у крадіжці комерційних секретів

Стартап Ілона Маска xAI подав до суду на OpenAI, звинувативши конкурента у крадіжці комерційних секретів та використанні колишніх співробітників для отримання доступу до чат-бота Grok і технологій ШІ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ілон Маск судиться з OpenAI

За даними позову, OpenAI нібито наймала колишніх співробітників xAI, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації, пов’язаної з чат-ботом Grok, включно з вихідним кодом та операційними планами компанії.

У xAI також заявили про виявлену можливу кампанію підриву авторитету компанії під час розслідування звинувачень у крадіжці комерційної таємниці проти колишнього інженера Сюечена Лі, якого компанія звинуватила у передачі конфіденційної інформації розробнику ChatGPT в окремому позові. Речники OpenAI та Лі поки не надали коментарів щодо цих звинувачень.

Стартап Ілона Маска xAI окремо подав позов проти Apple до федерального суду, звинувативши компанію у змові з OpenAI з метою обмеження конкуруючих платформ. На момент подання Apple ще не надала коментарів щодо цих звинувачень.

Крім того, Маск ініціює позов проти OpenAI через її перетворення на комерційну компанію, тоді як OpenAI відповіла зустрічним позовом, звинувативши Маска у домаганнях. Нові судові справи є частиною ширшої юридичної суперечки між Маском і OpenAI, співзасновником якої він є, і відображають високі ставки у конкуренції за таланти та частку ринку у швидко зростаючій галузі штучного інтелекту.

За даними скарги, OpenAI нібито найняла колишнього інженера Джиммі Фрейтура та неназваного старшого фінансового керівника, окрім уже згаданої Сюечен Лі, щоб отримати доступ до комерційних таємниць xAI. Спроби зв’язатися з Фрейтуром для коментаря поки не увінчалися успіхом.

