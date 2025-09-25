Стартап Илона Маска обвинил OpenAI в краже коммерческих секретов

Стартап Илона Маска xAI подал в суд на OpenAI, обвинив конкурента в краже коммерческих секретов и использовании бывших сотрудников для получения доступа к чат-боту Grok и технологиям ИИ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Илон Маск судится с OpenAI

По данным иска, OpenAI якобы нанимала бывших сотрудников xAI, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, связанной с чат-ботом Grok, включая исходный код и операционные планы компании.

В xAI также заявили о выявленной возможной кампании по подрыву авторитета компании во время расследования обвинений в краже коммерческой тайны против бывшего инженера Сюэчена Ли, которого компания обвинила в передаче конфиденциальной информации разработчику ChatGPT в отдельном иске. Представители OpenAI и Ли пока не предоставили комментариев по поводу этих обвинений.

Стартап Илона Маска xAI отдельно подал иск против Apple в федеральный суд, обвинив компанию в сговоре с OpenAI с целью ограничения конкурирующих платформ. На момент представления Apple еще не предоставила комментарии по поводу этих обвинений.

Кроме того, Маск инициирует иск против OpenAI из-за ее превращения в коммерческую компанию, тогда как OpenAI ответила встречным иском, обвинив Маска в притязаниях. Новые судебные дела являются частью более широкого юридического спора между Маском и OpenAI, соучредителем которого он является, и отражают высокие ставки в конкуренции за таланты и долю рынка в быстрорастущей области искусственного интеллекта.

По данным жалобы, OpenAI якобы наняла бывшего инженера Джимми Фрейтура и неназванного старшего финансового руководителя, кроме уже упомянутой Сюэчен Ли, чтобы получить доступ к коммерческим тайнам xAI. Попытки связаться с Фрейтуром для комментария пока не увенчались успехом.

Напомним, компания OpenAI устранила недостаток безопасности ChatGPT в инструменте Deep Research, который мог позволить злоумышленникам получать доступ к данным пользователей Gmail.