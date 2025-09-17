OpenAI внедряет проверку возраста в ChatGPT для защиты подростков

ChatGPT теперь будет проверять возраст пользователей, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к определенному контенту. Для пользователей до 18 лет предусмотрены более строгие правила безопасности, включая ограничение флиртовых разговоров и обсуждений самоубийства, тогда как взрослые пользователи сохраняют более широкую свободу в рамках безопасного использования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение OpenAI.

OpenAI внедряет проверку возраста в ChatGPT

OpenAI планирует объединить три ключевых принципа в ChatGPT: конфиденциальность пользователей, свободу взрослых и защиту подростков, даже если они иногда противоречат друг другу.

1. Конфиденциальность: Компания считает важным защищать право пользователей на приватность при общении с искусственным интеллектом. Люди обсуждают с ChatGPT личные и чувствительные вопросы, что делает эти разговоры одними из наиболее частных, с которыми они когда-либо имели дело. OpenAI стремится к тому, чтобы информация оставалась конфиденциальной даже от сотрудников компании. Исключения существуют только для серьезных рисков: угроз жизни, планов причинить вред другим или обществу, которые могут передаваться на рассмотрение человеком.

2. Свобода пользователей: OpenAI стремится к тому, чтобы взрослые пользователи могли использовать ChatGPT в широких пределах безопасности. Модель по умолчанию не генерирует флиртовые или опасные для жизни советы, но может оказывать поддержку в творческих запросах, включающих деликатные темы. Компания руководствуется принципом "относиться к взрослым как к взрослым", предоставляя свободу в пределах безопасного использования.

3. Защита подростков: Безопасность подростков имеет приоритет над конфиденциальностью и свободой. ChatGPT предназначен для пользователей от 13 лет, но для несовершеннолетних до 18 лет применяются более строгие ограничения. Для этого используется система прогнозирования возраста, а в некоторых странах запрос подтверждения личности. Подростки не могут получать флиртовые или опасные советы, а в случае суицидальных мыслей система попытается сообщить родителям или обратиться в соответствующие органы.

OpenAI признает, что эти принципы иногда конфликтуют, и решения сложны. Компания принимает их после консультаций с экспертами, пытаясь найти баланс между безопасностью, свободой и конфиденциальностью и стремится быть прозрачной в своих намерениях.

