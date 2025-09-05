OpenAI запускает платформу для найма с использованием искусственного интеллекта

OpenAI разрабатывает платформу OpenAI Jobs Platform на базе ИИ, которая соединит компании и работников и составит конкуренцию LinkedIn. Запуск ожидается к середине 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Techcrunch.

ШИ-платформа OpenAI для найма

Генеральный директор OpenAI по приложениям Фиджи Симо объявила о новой инициативе — платформе для найма на базе искусственного интеллекта. Сервис будет помогать компаниям находить сотрудников, которые лучше отвечают их потребностям, а также предлагать специальные возможности для малого бизнеса и местных органов власти в сфере ИИ.

OpenAI планирует расширяться на новые рынки, кроме основного продукта ChatGPT. По словам генерального директора компании Сэма Альтмана, Симо будет отвечать за несколько приложений, включая OpenAI Jobs Platform и потенциально другие сервисы, такие как браузер и социальная сеть.

Платформа для найма OpenAI может стать прямым конкурентом LinkedIn, соучредителем которой является Рид Гоффман, один из первых инвесторов OpenAI. При этом LinkedIn принадлежит Microsoft, одному из крупнейших финансовых спонсоров OpenAI.

OpenAI запускает сертификации по ИИ

В последнее время LinkedIn добавил на свою платформу функции искусственного интеллекта, чтобы помогать кандидатам подбирать соответствующие вакансии.

OpenAI также планирует запуск сертификаций для пользователей с разным уровнем знаний в сфере ИИ через онлайн-программу OpenAI Academy, запущенную в прошлом году. Пилотный проект сертификаций можно ожидать в конце 2025 года.

Многие руководители технологических компаний выражают обеспокоенность тем, что ИИ может сократить традиционные рабочие места. Так, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей прогнозирует, что к 2030 году ИИ может сократить до 50% начальных должностей "белых воротничков". Генеральный директор OpenAI из приложений Фиджи Симо признает этот риск, но отмечает, что компания может помочь людям овладеть ИИ и подключить их к компаниям, которым нужны их навыки.

OpenAI сотрудничает с Walmart по программе сертификаций и планирует сертифицировать 10 миллионов американцев к 2030 году. Эти инициативы реализуются в рамках обязательств OpenAI по программе Белого дома по повышению грамотности в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, руководители крупных технологических компаний, включая Сэма Альтмана, обсуждают вопросы ИИ с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

