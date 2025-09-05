Запланована подія 2

OpenAI запускає платформу для найму з використанням штучного інтелекту

ШІ-платформа OpenAI для найму / Depositphotos

OpenAI розробляє платформу OpenAI Jobs Platform на базі ШІ, яка з’єднає компанії та працівників і складе конкуренцію LinkedIn. Запуск очікується до середини 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Techcrunch.

ШІ-платформа OpenAI для найму

Генеральний директор OpenAI з додатків Фіджі Сімо оголосила про нову ініціативу — платформу для найму на базі штучного інтелекту. Сервіс допомагатиме компаніям знаходити співробітників, які найкраще відповідають їхнім потребам, а також пропонуватиме спеціальні можливості для малого бізнесу та місцевих органів влади у сфері ШІ.

OpenAI планує розширюватися на нові ринки крім основного продукту ChatGPT. За словами генерального директора компанії Сема Альтмана, Сімо відповідатиме за кілька додатків, включно з OpenAI Jobs Platform та потенційно іншими сервісами, такими як браузер і соціальна мережа.

Платформа для найму OpenAI може стати прямим конкурентом LinkedIn, співзасновником якої є Рід Гоффман, один із перших інвесторів OpenAI. При цьому LinkedIn належить Microsoft, одному з найбільших фінансових спонсорів OpenAI.

OpenAI запускає сертифікації з ШІ 

Протягом останнього року LinkedIn додав на свою платформу функції штучного інтелекту, щоб допомагати кандидатам підбирати відповідні вакансії.

OpenAI також планує запуск сертифікацій для користувачів з різним рівнем знань у сфері ШІ через онлайн-програму OpenAI Academy, запущену минулого року. Пілотний проєкт сертифікацій очікується наприкінці 2025 року.

Багато керівників технологічних компаній висловлюють занепокоєння тим, що ШІ може скоротити традиційні робочі місця. Так, генеральний директор Anthropic Даріо Амодей прогнозує, що до 2030 року ШІ може скоротити до 50% початкових посад "білих комірців". Генеральний директор OpenAI з додатків Фіджі Сімо визнає цей ризик, але наголошує, що компанія може допомогти людям оволодіти ШІ та під’єднати їх до компаній, яким потрібні їхні навички.

OpenAI співпрацює з Walmart над програмою сертифікацій і планує сертифікувати 10 мільйонів американців до 2030 року. Ці ініціативи реалізуються в рамках зобов’язань OpenAI щодо програми Білого дому з підвищення грамотності у сфері штучного інтелекту. Крім того, керівники великих технологічних компаній, включно з Семом Альтманом, обговорюють питання ШІ з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Нагадаємо, OpenAI представила GPT-5 – нову модель ШІ з покращеною точністю та розширеними можливостями.

Автор:
Ольга Опенько