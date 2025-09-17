OpenAI впроваджує перевірку віку у ChatGPT для захисту підлітків

ChatGPT тепер перевірятиме вік користувачів, щоб обмежити доступ неповнолітніх до певного контенту. Для користувачів до 18 років передбачені суворіші правила безпеки, включно з обмеженням фліртових розмов і обговорень самогубства, тоді як дорослі користувачі зберігають ширшу свободу у межах безпечного використання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення OpenAI.

OpenAI впроваджує перевірку віку у ChatGPT

OpenAI планує поєднати три ключові принципи у ChatGPT: конфіденційність користувачів, свободу дорослих та захист підлітків, навіть якщо вони іноді суперечать один одному.

1. Конфіденційність: Компанія вважає важливим захищати право користувачів на приватність під час спілкування зі штучним інтелектом. Люди обговорюють з ChatGPT особисті та чутливі питання, що робить ці розмови одними з найбільш приватних, з якими вони коли-небудь мали справу. OpenAI прагне, щоб інформація залишалася конфіденційною навіть від співробітників компанії. Винятки існують лише для серйозних ризиків: загроз життю, планів заподіяти шкоду іншим або суспільству, які можуть передаватися на розгляд людиною.

2. Свобода користувачів: OpenAI прагне, щоб дорослі користувачі могли використовувати ChatGPT у широких межах безпеки. Модель за замовчуванням не генерує фліртові або небезпечні для життя поради, але може надавати підтримку в творчих запитах, які включають делікатні теми. Компанія керується принципом "ставитися до дорослих як до дорослих", надаючи свободу у межах безпечного використання.

3. Захист підлітків: Безпека підлітків має пріоритет над конфіденційністю та свободою. ChatGPT призначений для користувачів від 13 років, але для неповнолітніх до 18 років застосовуються суворіші обмеження. Для цього використовується система прогнозування віку, а у деяких країнах — запит підтвердження особи. Підлітки не можуть отримувати фліртові або небезпечні поради, а у випадку суїцидальних думок система спробує повідомити батьків або звернутися до відповідних органів.

OpenAI визнає, що ці принципи іноді конфліктують, і рішення є складними. Компанія приймає їх після консультацій з експертами, намагаючись знайти баланс між безпекою, свободою та конфіденційністю, і прагне бути прозорою у своїх намірах.

