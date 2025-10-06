AMD та OpenAI уклали багатомільярдну угоду: акції виробника чипів злетіли на 30%

Акції провідного виробника чипів AMD підскочили на 30% у понеділок, після того, як компанія оголосила про укладення угоди з гігантом у сфері штучного інтелекту OpenAI.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNBC.

Угода, вартість якої обчислюється мільярдами доларів, не лише позиціонує AMD як основного постачальника обчислювальної потужності для розробника ChatGPT, але й передбачає можливість того, що OpenAI отримає близько 10% акцій AMD вартістю 270 мільярдів доларів.

Згідно з умовами, OpenAI зобов'язалася розгорнути графічні процесори AMD Instinct загальною потужністю 6 гігават протягом кількох років та кількох поколінь апаратного забезпечення. Перше розгортання чипів потужністю 1 гігават розпочнеться у другій половині 2026 року.

У рамках партнерства AMD видала OpenAI варрант на придбання до 160 мільйонів акцій звичайних акцій AMD. Етапи набуття чинності цього варранта прив'язані до двох ключових факторів: обсягу фактичного розгортання обладнання OpenAI та ціни акцій AMD.

"Лідерство AMD у сфері високопродуктивних чипів дозволить нам пришвидшити прогрес і швидше надати переваги передового штучного інтелекту всім", - сказав Сем Альтман, генеральний директор OpenAI.

Генеральний директор AMD Ліза Су також підкреслила стратегічне значення партнерства.

"Штучний інтелект перебуває на 10-річному шляху зростання, і зрештою, для цього потрібні базові обчислення. Потрібні такі партнерства, які справді об’єднують екосистему", - зазначила вона.

Ця угода вважається однією з найбільших сьогодні угод про розгортання графічних процесорів у галузі штучного інтелекту і може допомогти OpenAI зменшити залежність від одного постачальника та послабити тиск на ланцюги поставок.

Партнерство з AMD було оголошено невдовзі після того, як OpenAI представила аналогічну знакову угоду про акціонерний капітал та постачання з Nvidia на суму 100 мільярдів доларів.

Як пише FT, керівники OpenAI роблять ставку на те, що ChatGPT продовжить стабільно зростати з 700 мільйонів користувачів на тиждень, і що вони зможуть збільшити частку платних підписників понад поточний рівень у 5 відсотків.

Угода зобов'язує OpenAI купити майбутній MI450 від AMD, найсучасніший чип штучного інтелекту, який має конкурувати з останніми продуктами Nvidia Blackwell і має вийти на ринок у другій половині наступного року. Це означає, що OpenAI, ймовірно, стане одним з найбільших клієнтів AMD для нової технології, а люди, знайомі з цим питанням, додають, що дві групи тісно співпрацювали протягом останніх тижнів, щоб визначити характеристики MI450.

Нагадаємо, компанія Nvidia, виробник мікрочипів, інвестує до $100 млрд в OpenAI і постачатиме їй дата-центрові чипи, заявили компанії в понеділок. Це партнерство об’єднує двох найвідоміших лідерів у світовій гонці штучного інтелекту.