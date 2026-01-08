От расшифровки анализов до диет: сможет ли ChatGPT Health заменить врача

Компания OpenAI анонсировала запуск специализированного сервиса ChatGPT Health. С его помощью можно получить разъяснение результатов тестов, подготовиться к консультации с врачами и узнать рекомендации по здоровому образу жизни – от диеты до физической активности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на OpenAI .

ChatGPT Health может интегрироваться с электронными медицинскими записями, фитнес-браслетами и приложениями для контроля здоровья, такими как Apple Health и MyFitnessPal.

Система также поддерживает загрузку медицинских фотографий и файлов для их анализа, а также ввод индивидуальных инструкций для лучшего понимания пользователя.

Для разработки новой функции компания в течение двух лет консультировалась с более чем 260 врачами из 60 стран, чтобы безопасно запустить отдельное подразделение Health.

OpenAI подчеркивает, что сервис не предназначен для постановки диагнозов, а должен предоставлять полезную информацию и помогать пользователям лучше ориентироваться в собственных данных.

Представители компании отмечают, что ChatGPT Health создан как дополнение к работе врачей, а не как замена их решений.

OpenAI гарантирует конфиденциальность медицинских запросов в ChatGPT Health. Новая функция работает отдельно от базового чата и использует многоуровневое шифрование. Ключевой момент – ваши медицинские данные по умолчанию закрыты для обучения моделей ИИ.

Если вы случайно напишете о симптомах в общем окне, ChatGPT предложит автоматически перенести разговор в специальный раздел с повышенным уровнем защиты.

OpenAI представила ChatGPT Health. Фото: OpenAI

Напомним, OpenAI в прошлом году подписала ряд сделок на сумму около $1 триллион для обеспечения вычислительными мощностями, необходимыми для запуска и масштабирования своих моделей искусственного интеллекта.