- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
От расшифровки анализов до диет: сможет ли ChatGPT Health заменить врача
Компания OpenAI анонсировала запуск специализированного сервиса ChatGPT Health. С его помощью можно получить разъяснение результатов тестов, подготовиться к консультации с врачами и узнать рекомендации по здоровому образу жизни – от диеты до физической активности.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на OpenAI .
ChatGPT Health может интегрироваться с электронными медицинскими записями, фитнес-браслетами и приложениями для контроля здоровья, такими как Apple Health и MyFitnessPal.
Система также поддерживает загрузку медицинских фотографий и файлов для их анализа, а также ввод индивидуальных инструкций для лучшего понимания пользователя.
Для разработки новой функции компания в течение двух лет консультировалась с более чем 260 врачами из 60 стран, чтобы безопасно запустить отдельное подразделение Health.
OpenAI подчеркивает, что сервис не предназначен для постановки диагнозов, а должен предоставлять полезную информацию и помогать пользователям лучше ориентироваться в собственных данных.
Представители компании отмечают, что ChatGPT Health создан как дополнение к работе врачей, а не как замена их решений.
OpenAI гарантирует конфиденциальность медицинских запросов в ChatGPT Health. Новая функция работает отдельно от базового чата и использует многоуровневое шифрование. Ключевой момент – ваши медицинские данные по умолчанию закрыты для обучения моделей ИИ.
Если вы случайно напишете о симптомах в общем окне, ChatGPT предложит автоматически перенести разговор в специальный раздел с повышенным уровнем защиты.
Напомним, OpenAI в прошлом году подписала ряд сделок на сумму около $1 триллион для обеспечения вычислительными мощностями, необходимыми для запуска и масштабирования своих моделей искусственного интеллекта.