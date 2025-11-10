Персональный врач от ИИ: OpenAI планирует запустить помощника для здоровья

Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, рассматривает возможность создания потребительских продуктов для здоровья, включая генеративный персональный помощник на базе искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники, близкие к компании.

Источники сообщили, что OpenAI изучает возможность создания собственных инструментов для здоровья потребителей. Компания рассматривает несколько возможностей, таких как создание личного ассистента по здоровью или агрегатора данных о здоровье.

Несмотря на предыдущие неудачи технологических гигантов, таких как Google, Amazon и Microsoft, на этом рынке OpenAI стремится выйти за пределы своих основных предложений.

К примеру, Google закрыл свою медицинскую службу в 2011 году, а Amazon свернула бизнес фитнес-трекеров Halo в 2023 году.

Как отмечается, активное развитие OpenAI в сфере здравоохранения подкреплено недавними стратегическими наймами. В июне компания пригласила Нейта Гросса, соучредителя сети врачей Doximity, на должность руководителя отдела стратегии здравоохранения.

В августе команду пополнила бывший исполнительный директор Instagram Эшли Александер, ставшая вице-президентом по продуктам для здоровья.

На октябрьской конференции HLTH Нейт Гросс отметил, что ChatGPT еженедельно привлекает около 800 миллионов активных пользователей, значительная часть которых уже сейчас обращается в бот за медицинской информацией или помощью.

Таким образом OpenAI стремится монетизировать этот существующий спрос и превратить его в новое направление бизнеса.

Напомним, OpenAI в этом году подписала ряд соглашений на сумму около $1 триллион для обеспечения вычислительными мощностями, необходимыми для запуска и масштабирования своих моделей искусственного интеллекта.