Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,82

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

OpenAI выпустила свой первый ИИ-браузер Atlas, бросая вызов Google Chrome

OpenAI
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, представила свой первый полноценный веббраузер на базе искусственного интеллекта под названием ChatGPT Atlas.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Отмечается, что браузер Atlas разработан для обеспечения более персонального веб-опыта и способности выполнять задания от имени пользователя, такие как бронирование авиабилетов или редактирование документов.

Каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт в браузере, он видит опцию "Спросить ChatGPT", открывающую боковую панель для взаимодействия с содержимым страницы.

Пользователь может, например, открыть обзор фильма, а затем попросить ChatGPT подытожить его.

Компания заявила, что первоначально Atlas будет доступен по всему миру только на macOS. Однако OpenAI планирует в скором времени расширить его на Windows, iOS и Android.

Акции Google отреагировали на новость падением, снизившись на 4,8%.

Ответ Google

Стоит отметить, что Google не остается в стороне. В сентябре компания интегрировала свою собственную модель искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome.

ШИ-функции Google включают: ответы на запросы по пояснению посещенных страниц, сжатие информации на нескольких вкладках и даже восстановление некоторых из ранее закрытых вебсайтов.

Напомним, OpenAI в этом году подписала ряд соглашений на сумму около $1 триллион для обеспечения вычислительными мощностями, необходимыми для запуска и масштабирования своих моделей искусственного интеллекта.

Автор:
Татьяна Бессараб