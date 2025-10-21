OpenAI выпустила свой первый ИИ-браузер Atlas, бросая вызов Google Chrome

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, представила свой первый полноценный веббраузер на базе искусственного интеллекта под названием ChatGPT Atlas.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Отмечается, что браузер Atlas разработан для обеспечения более персонального веб-опыта и способности выполнять задания от имени пользователя, такие как бронирование авиабилетов или редактирование документов.

Каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт в браузере, он видит опцию "Спросить ChatGPT", открывающую боковую панель для взаимодействия с содержимым страницы.

Пользователь может, например, открыть обзор фильма, а затем попросить ChatGPT подытожить его.

Компания заявила, что первоначально Atlas будет доступен по всему миру только на macOS. Однако OpenAI планирует в скором времени расширить его на Windows, iOS и Android.

Акции Google отреагировали на новость падением, снизившись на 4,8%.

Ответ Google

Стоит отметить, что Google не остается в стороне. В сентябре компания интегрировала свою собственную модель искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome.

ШИ-функции Google включают: ответы на запросы по пояснению посещенных страниц, сжатие информации на нескольких вкладках и даже восстановление некоторых из ранее закрытых вебсайтов.

Напомним, OpenAI в этом году подписала ряд соглашений на сумму около $1 триллион для обеспечения вычислительными мощностями, необходимыми для запуска и масштабирования своих моделей искусственного интеллекта.