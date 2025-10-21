OpenAI випустила свій перший ШІ-браузер Atlas, кидаючи виклик Google Chrome

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, представила свій перший повноцінний веббраузер на базі штучного інтелекту під назвою ChatGPT Atlas.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Зазначається, що браузер Atlas розроблений для забезпечення більш персоналізованого веб-досвіду та здатності виконувати завдання від імені користувача, такі як бронювання авіаквитків або редагування документів.

Щоразу, коли користувач відвідує веб-сайт у браузері, він бачить опцію "Запитати ChatGPT", яка відкриває бічну панель для взаємодії з вмістом сторінки. Користувач може, наприклад, відкрити огляд фільму, а потім попросити ChatGPT підсумувати його.

Компанія заявила, що спочатку Atlas буде доступний у всьому світі лише на macOS. Однак OpenAI планує незабаром розширити його на Windows, iOS та Android.

Акції Google відреагували на новину падінням, знизившись на 4,8%.

Відповідь Google

Варто зазначити, що Google не залишається осторонь. У вересні компанія інтегрувала свою власну модель штучного інтелекту Gemini у браузер Chrome.

ШІ-функції Google включають: відповіді на запити щодо пояснень відвіданих сторінок, стиснення інформації на кількох вкладках і навіть відновлення деяких із раніше закритих вебсайтів.

Нагадаємо, OpenAI цього року підписала низку угод на суму близько $1 трильйон для забезпечення обчислювальними потужностями, необхідними для запуску та масштабування своїх моделей штучного інтелекту.