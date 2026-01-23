Запланована подія 2

Новости
Бизнес вкладывает миллиарды в ИИ, но прибыль видят единицы – исследование

ИИ
ИИ повышает производительность, но не доходы / Depositphotos

Несмотря на активные инвестиции в искусственный интеллект, только 20% компаний уже ощутили рост выручки от внедрения. Большинство бизнесов пока фиксирует только повышение производительности, в то время как финансовый эффект остается ограниченным.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует TechSpot со ссылкой на отчет Deloitte State of AI in the Enterprise.

Лишь каждая пятая компания уже зарабатывает на ИИ

После периода громких заявлений о "революции искусственного интеллекта" бизнес все чаще сталкивается с практическими вызовами: технология помогает повысить производительность, но пока редко напрямую влияет на финансовые показатели.

Отмечается, что 74% компаний рассчитывают на рост выручки от внедрения ИИ, однако, фактически достичь этого смогли лишь 20%. Самым заметным эффектом использования технологии респонденты называют повышение производительности и операционной эффективности – об этом заявили 66% опрошенных. В то же время, 40% компаний сообщили о сокращении расходов.

Подобные настроения зафиксировало и исследование PwC Global CEO Survey, в рамках которого были опрошены 4454 руководителя в 95 странах. Согласно результатам, 56% CEO отметили, что внедрение ИИ пока не принесло ощутимых выгод ни в доходах, ни в оптимизации расходов.

Тем не менее, инвестиции в технологию продолжают расти. По данным Deloitte, 60% компаний уже предоставили сотрудникам доступ к официально разрешенным ШИ-инструментам, тогда как в прошлом году таких было менее 40%. Однако ежедневно пользуется этими инструментами менее 60% работников, имеющих к ним доступ.

Отдельное внимание в отчете уделено влиянию ИИ на рынок труда. 36% компаний ожидают, что уже в этом году не менее 10% рабочих мест будут полностью автоматизированы, а 82% прогнозируют достижение такого уровня автоматизации в течение следующих трех лет. В то же время, 84% организаций еще не адаптировали свои роли и бизнес-процессы к возможностям искусственного интеллекта.

В Deloitte отмечают, что текущий этап внедрения ИИ следует рассматривать как раннюю фазу и прогнозируют, что следующая волна развития технологии должна принести бизнесу не только повышение эффективности, но и устойчивое конкурентное преимущество.

Напомним, в начале января компания OpenAI анонсировала запуск специализированного сервиса ChatGPT Health. С его помощью можно получить разъяснение результатов тестов, подготовиться к консультации с врачами и узнать рекомендации по здоровому образу жизни – от диеты до физической активности.

Автор:
Ольга Опенько