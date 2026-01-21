Искусственный интеллект на поле боя: Минобороны и Минцифры запускают Brave1 Dataroom для автономных ИИ-решений

Министерство обороны Украины вместе с Минцифры, ВСУ, Научно-исследовательским институтом военной разведки и компанией Palantir запустили Brave1 Dataroom – защищенную среду для тестирования и тренировки моделей искусственного интеллекта для военного применения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Искусственный интеллект на поле боя

Проект реализуется в рамках оборонного инновационного кластера Brave1 и направлен на ускорение разработки и внедрения автономных AI решений для нужд Украинской армии.

"Искусственный интеллект становится решающим фактором на современном поле боя. Благодарны Palantir за технологическое партнерство в запуске Brave1 Dataroom, что будет способствовать разработке новых геймченджеров на базе AI", - отметил министр обороны Федоров.

На первом этапе Brave1 Dataroom сосредотачивается на развитии автономных технологий обнаружения и перехвата вражеских беспилотников. Дроны-перехватчики уже демонстрируют высокую эффективность на поле боя, однако в ответ на массированные атаки БпЛА критически важной становится автономность – способность систем самостоятельно выявлять, идентифицировать и уничтожать воздушные цели.

Платформа построена на программных решениях американской компании Palantir и содержит структурированные наборы визуальных и тепловых данных воздушных целей, в частности вражеских дронов типа Shahed. Базы данных формируются на основе материалов, собранных украинскими военными, и будут постепенно расширяться.

Brave1 Dataroom позволяет украинским оборонным компаниям тренировать, тестировать и валидировать AI-модели – от выявления и классификации воздушных целей до алгоритмов автономного перехвата – в безопасной среде и на релевантных боевых данных.

Доступ к платформе будет предоставляться украинским разработчикам после прохождения обязательной комплаенс-процедуры безопасности, обеспечивающей защиту чувствительных данных и соответствие требованиям оборонного сектора.

Напомним, чтобы получить грант от Brave1, производители компонентов должны иметь на старте заказчика, знать, как масштабировать свое производство, предлагать инновационные разработки, которых еще нет на рынке, быть конкурентными по цене при масштабировании и быть готовыми предоставить информацию о субкомпонентах.