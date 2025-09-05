До 100 млн грн за прорывные ИИ-решения: Brave1 запускает грантовый конкурс для оборонных компаний

Министерство обороны Украины и Министерство цифровой трансформации Украины запускают грантовый конкурс для решений в сфере искусственного интеллекта в рамках кластера Brave1.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Отмечается, что в рамках конкурса производители могут получить до 100 млн. грн. финансирования.

Что в приоритете

Прежде государство заинтересовано в решениях, которые значительно увеличат автономность миссий, а именно:

автономные дроны;

автономные модули наведения и термальные системы наведения для дронов-перехватчиков;

ИИ-решения для перехвата и нейтрализации КАБ;

среды симуляций для обучения и тестирования автономных боевых систем с искусственным интеллектом

Для участия в конкурсе производителям необходимо подать заявку до 9 сентября.

"Более 200 компаний в Brave1 сегодня работают над AI-технологиями, которые уже меняют ход войны. И государство готово поддержать стартапы, которые дадут Украине технологическое преимущество над врагом», – подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Заметим, что в рамках оборонного кластера Brave1 объявлены новые конкурсы для ракетной программы. Производители получают гранты на разработку ракет и систем ПВО.

Про Brave1

Brave1 - государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии, изменяющие ход войны, как окопный РЭБ, дроны -перехватчики, логистические и эвакуационные НРК ( накладки- решетки- к амеры для защиты населения при эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред. ).

Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд. грн.