Больше боеприпасов: компании смогут получить 150 млн грн на производство взрывчатых веществ

Оборонный кластер Brave1 объявляет грантовый конкурс для масштабирования производства боеприпасов в Украине, в рамках которого компании смогут получить 150 млн. грн. на производство взрывчатых веществ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что через два года Украине удалось с нуля построить частный рынок боеприпасов.

"Вместе с Brave1 производители получили поддержку, экспертизу и быстрый путь на фронт. 40+ компаний, 230+ кодифицированных изделий и сотни тысяч уничтоженных целей. Время двигаться дальше. Brave1 запускает Brave Конкурс на развитие производства взрывчатых веществ", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что Brave1 впервые инвестируем в производственные мощности. Производители смогут развить производство бризантных и инициирующих взрывчатых веществ и нитроцеллюлозы и получить до 150 млн грн при софинансировании 30%.

Как подать заявку

Условия конкурса закрыты. Ознакомиться с ними смогут только производители, которые до 9 сентября запросят, пройдут комплаенс и подпишут NDA.

Федоров подчеркнул, что отбор максимально прозрачен:

техническая экспертиза от сил безопасности и обороны;

контрольная комиссия по испытаниям;

мониторинг каждого этапа реализации.

Вырученные средства компании смогут направить на запуск или расширение производственных линий, закупку оборудования, химических компонентов и систем.

Brave1 запускает новые гранты и конкурсы, направленные на ускорение разработок в сфере оборонных технологий. До конца года на эти проекты будет выделено 2,7 млрд. грн.

Про Brave1

Brave1 - Государственный кластер оборонных технологий, созданный в 2023 году по инициативе Министерства цифровой трансформации. За два года кластер выдал 600+ грантов более чем на 2,2 млрд грн и стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных разработок. Благодаря этой поддержке уже появились такие технологии, изменяющие ход войны, как окопный РЭБ, дроны -перехватчики, логистические и эвакуационные НРК ( накладки- решетки- к амеры для защиты населения при эвакуации от взрывоопасных предметов и других угроз - ред. ).

Brave1 не только финансирует, но и оказывает экспертную поддержку, организует тестирование, кодификацию по стандартам НАТО и способствует внедрению технологий в армии. На сегодняшний день в кластер Brave1 входит 2100+ разработчиков defense tech с 4600+ разработками.