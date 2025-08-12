Запланована подія 2

Brave1 уже получил десятки заявок от производителей БпЛА, РЭБ и лазерного оружия на тестирование в Украине

Brave1
Brave1 получил 45 заявок на тестирование новейших разработок/Brave1

Платформа Brave1 получила 45 заявок от иностранных компаний на участие в программе Test in Ukraine.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил оборонный кластер Brave1.

Наибольший интерес проявили производители БпЛА, наземных роботизированных комплексов (НРК) и систем связи и навигации. Также протестировать свои разработки в Украине хотят компании, специализирующиеся на РЭБ, лазерном оружии, ракетах, надводных дронах, ИИ-системах и антидроновых решениях.

По словам руководителя кластера Андрея Гриценюка, запуск Test in Ukraine — важная веха для оборонно-технологического сотрудничества Украины и ЕС. Это значит, что и в Украине, и среди наших партнеров растет понимание того, что мы не можем противостоять современным угрозам в одиночку.

Украинский опыт и инновации, доказавшие свою эффективность на поле боя, в сочетании с европейской мощной научной и технологической базой — ключ к созданию оборонного партнерства, который сможет противостоять этим вызовам.

"Никто не знает, когда война может пересечь границы ЕС, поэтому наша общая миссия — быть максимально готовыми уже сегодня. Времени маловато, и мы должны двигаться быстро, учиться и интегрировать опыт Украины для совершенствования оборонных технологий ЕС", — подчеркнул глава Brave1.

Что известно о платформе Test in Ukraine

В июле 2025 года Brave1 создал платформу Test in Ukraine, которая поможет иностранным разработчикам приобщиться к тестированию своих стартапов в Украине. Производители смогут тестировать продукты прямо на месте, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени.

Она позволяет международным defence tech-компаниям и правительствам тестировать свои разработки непосредственно в Украине — на реальном поле боя.

Это позволит:

  • создавать технологии под реальные вызовы войны;
  • получать мгновенную обратную связь от украинских военных;
  • оперативно усовершенствовать продукты на основе боевого опыта.

Напомним, украинская компания UADamage, входящая в оборонный кластер Brave1, совершила технологический прорыв в сфере разминирования. Ее беспилотник, оснащенный системой искусственного интеллекта, способен обследовать заминированную территорию в 100 раз быстрее, чем это может сделать сапер.

Автор:
Татьяна Бессараб