Brave1 уже получил десятки заявок от производителей БпЛА, РЭБ и лазерного оружия на тестирование в Украине

Платформа Brave1 получила 45 заявок от иностранных компаний на участие в программе Test in Ukraine.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил оборонный кластер Brave1.

Наибольший интерес проявили производители БпЛА, наземных роботизированных комплексов (НРК) и систем связи и навигации. Также протестировать свои разработки в Украине хотят компании, специализирующиеся на РЭБ, лазерном оружии, ракетах, надводных дронах, ИИ-системах и антидроновых решениях.

По словам руководителя кластера Андрея Гриценюка, запуск Test in Ukraine — важная веха для оборонно-технологического сотрудничества Украины и ЕС. Это значит, что и в Украине, и среди наших партнеров растет понимание того, что мы не можем противостоять современным угрозам в одиночку.

Украинский опыт и инновации, доказавшие свою эффективность на поле боя, в сочетании с европейской мощной научной и технологической базой — ключ к созданию оборонного партнерства, который сможет противостоять этим вызовам.

"Никто не знает, когда война может пересечь границы ЕС, поэтому наша общая миссия — быть максимально готовыми уже сегодня. Времени маловато, и мы должны двигаться быстро, учиться и интегрировать опыт Украины для совершенствования оборонных технологий ЕС", — подчеркнул глава Brave1.

Что известно о платформе Test in Ukraine

В июле 2025 года Brave1 создал платформу Test in Ukraine, которая поможет иностранным разработчикам приобщиться к тестированию своих стартапов в Украине. Производители смогут тестировать продукты прямо на месте, что позволяет вносить коррективы в режиме реального времени.

Она позволяет международным defence tech-компаниям и правительствам тестировать свои разработки непосредственно в Украине — на реальном поле боя.

Это позволит:

создавать технологии под реальные вызовы войны;

получать мгновенную обратную связь от украинских военных;

оперативно усовершенствовать продукты на основе боевого опыта.

Напомним, украинская компания UADamage, входящая в оборонный кластер Brave1, совершила технологический прорыв в сфере разминирования. Ее беспилотник, оснащенный системой искусственного интеллекта, способен обследовать заминированную территорию в 100 раз быстрее, чем это может сделать сапер.