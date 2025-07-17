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Brave1 открыл платформу для тестирования международных оборонных технологий в Украине

Brave1
Defence tech-компании будут тестировать свои технологии в Украине / Минцифры

Оборонно-технологический кластер Brave1 представил Украину на международной конференции LANDEURO, организованной Ассоциацией Армии США (AUSA) в немецком Висбадене. Мероприятие собрало более двух тысяч представителей американских военных структур и оборонной индустрии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

Украина оказалась в центре внимания как государство, ведущее современную войну в режиме реального времени и демонстрирующее беспрецедентные технологические решения.

Во время выступления представители Brave1 подчеркнули, что украинские разработки изменяют ход войны благодаря скорости, гибкости и эффективности. Среди примеров – FPV-дроны, которые стоят сотни долларов, но уничтожают технику на миллионы.

Все решения базируются на системе распределения дронов, которая повышает мотивацию военных и позволяет правительству анализировать эффективность использования ресурсов.

В ходе конференции кластер Brave1 анонсировал запуск новой платформы Test in Ukraine. Она позволяет международным defence tech-компаниям и правительствам тестировать свои разработки непосредственно в Украине — на реальном поле боя.

Это позволит:

  • создавать технологии под реальные вызовы войны;
  • получать мгновенную обратную связь от украинских военных;
  • оперативно усовершенствовать продукты на основе боевого опыта.

Brave1 отмечает, что Украина сегодня является полигоном для быстрого R&D в сфере обороны. Именно здесь рождаются решения, определяющие будущее войн мирового масштаба.

Добавим, что платформа Brave1, созданная для развития украинских оборонных технологий, уже стала крупнейшим венчурным инвестором в стране.

Автор:
Татьяна Гойденко