Brave1 відкрив платформу для тестування міжнародних оборонних технологій в Україні

Оборонно-технологічний кластер Brave1 презентував Україну на міжнародній конференції LANDEURO, організованій Асоціацією Армії США (AUSA) у німецькому Вісбадені. Захід зібрав понад дві тисячі представників американських військових структур та оборонної індустрії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Україна опинилася в центрі уваги як держава, що веде сучасну війну в режимі реального часу й демонструє безпрецедентні технологічні рішення.

Під час виступу представники Brave1 підкреслили, що українські розробки змінюють хід війни завдяки швидкості, гнучкості та ефективності. Серед прикладів — FPV-дрони, які коштують сотні доларів, але знищують техніку на мільйони.

Усі рішення базуються на системі розподілу дронів, яка підвищує мотивацію військових і дозволяє уряду аналізувати ефективність використання ресурсів.

Під час конференції кластер Brave1 анонсував запуск нової платформи Test in Ukraine. Вона надає можливість міжнародним defence tech-компаніям та урядам тестувати свої розробки безпосередньо в Україні — на реальному полі бою.

Це дозволить:

створювати технології під реальні виклики війни;

отримувати миттєвий зворотний зв’язок від українських військових;

оперативно вдосконалювати продукти на основі бойового досвіду.

Brave1 наголошує, що Україна сьогодні є полігоном для швидкого R&D у сфері оборони. Саме тут народжуються рішення, які визначатимуть майбутнє воєн світового масштабу.

Додамо, платформа Brave1, створена для розвитку українських оборонних технологій, уже стала найбільшим венчурним інвестором в країні.