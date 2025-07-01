Brave1 став найбільшим венчурним інвестором в Україні

Платформа Brave1, створена для розвитку українських оборонних технологій, уже стала найбільшим венчурним інвестором в країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, державний оборонний кластер вже видав понад 560 грантів на суму понад 2,2 млрд грн для підтримки інновацій у сфері defense tech — від ударних дронів до розробки нових типів озброєння та ракет.

Brave1 не лише фінансує перспективні проєкти, а й допомагає стартапам пройти шлях від ідеї до фронту. Платформа організовує хакатони, тестові полігони, зустрічі з інвесторами, а також надає допомогу у проходженні процедур для швидкого доступу до бойового застосування.

"Ми змінили нашу роль як держави ми стали найбільшим венчурним інвестором в Україні. Тобто ми організовуємо хакатони, полігони, залучаємо міжнародні компанії", — зазначив Федоров.

Він також повідомив, що найближчим часом до бюджету будуть внесені зміни, які передбачають збільшення фінансування грантової програми Brave1, що дозволить підтримати ще більше "геймченджерів" війни.

Нагадаємо, в Україні запрацював Brave1 Market — перший маркетплейс новітніх технологій для потреб Збройних Сил. Платформа працюватиме за принципом інтернет-магазину, аналогічного Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів пропонуватиме інноваційні розробки для фронту.