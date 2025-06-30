Інновації в обороні України: Brave1 представив нові набої проти FPV-дронів

Оборонний кластер Brave1 представив нову розробку — антидронові набої, які значно підвищують шанси ураження рухомих цілей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Антидронові набої Brave1

Brave1 розробляє спеціальні набої для боротьби з дронами, які суттєво підвищують ефективність ураження рухомих цілей.

На вигляд це звичайні патрони поширеного калібру, що підходять для оснащення автоматичної зброї. Однак завдяки унікальній бойовій частині такі набої дозволяють більш успішно вражати FPV-дрони та мавіки ще до початку їх атаки, зазначає Федоров.

Розробка вже відповідає стандартам НАТО, а головна мета — забезпечити кожного піхотинця можливістю використовувати ці набої для захисту від повітряних загроз.

Довідково:

Brave1 – це платформа для об'єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки.

Нагадаємо, Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.