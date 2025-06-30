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Инновации в обороне Украины: Brave1 представил новые патроны против FPV-дронов
Оборонный кластер Brave1 представил новую разработку — антидроновые патроны, значительно повышающие шансы поражения движущихся целей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Антидроновые патроны Brave1
Brave1 разрабатывает специальные патроны для борьбы с дронами, существенно повышающими эффективность поражения движущихся целей.
С виду это обычные патроны распространенного калибра, подходящие для оснащения автоматического оружия. Однако благодаря уникальной боевой части такие патроны позволяют более успешно поражать FPV-дроны и язычки еще до начала их атаки.
Разработка уже соответствует стандартам НАТО, а главная цель — обеспечить каждому пехотинцу возможность использовать эти патроны для защиты от воздушных угроз.
Справка:
Brave1 – платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.
Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.