Разработка от Brave1: робот-разминировщик "Змей" работает уже на трех направлениях

Украинская инженерная компания Rovertech, входящая в государственный кластер военных разработок Brave1, представила мобильного многоразового робота-разминчика "Змей" v1.2.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Аппарат уже используется как в боевом разминировании на передовой, так и в гуманитарных миссиях на деоккупированных территориях.

По его словам, "Змей" способен выдержать подрыв двух противотанковых мин и демонстрирует высокую эффективность в самых сложных условиях: на пересеченной местности, в густой растительности и лесах. Для запуска системы нужно всего несколько минут, а для повышения точности робот работает в связке с дроном.

Робот способен очищать 2,5 гектара территории в день. При этом он использует 6 литров горючего на 1,2 часа работы. В то же время затраты на его применение в 40 раз ниже, чем у традиционных методов разминирования.

Помимо военных задач робот уже участвует в гуманитарном разминировании территорий Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Отметим, что по оценкам Всемирного банка, полное разминирование территории Украины потребует около $30 млрд. В 2025 году в рамках программы гуманитарного разминирования планируется обследовать 31 тыс. кв. км.