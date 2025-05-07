Розробка від Brave1: робот-розміновувач "Змій" працює вже на трьох напрямках

Українська інженерна компанія Rovertech, яка входить до державного кластера військових розробок Brave1, представила мобільного багаторазового робота-розміновувача "Змій" v1.2.

Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Апарат уже застосовується як у бойовому розмінуванні на передовій, так і у гуманітарних місіях на деокупованих територіях.

За його словами, "Змій" здатен витримати підрив двох протитанкових мін і демонструє високу ефективність у найскладніших умовах: на пересіченій місцевості, в густій рослинності та лісах. Для запуску системи потрібно лише кілька хвилини, а для підвищення точності робот працює у зв'язці з дроном.

Робот здатний очищати 2,5 гектара території на день. При цьому він використовує 6 літрів пального на 1,2 години роботи. Водночас витрати на його застосування у 40 разів нижчі, ніж у традиційних методів розмінування.

Окрім військових завдань, робот уже бере участь у гуманітарному розмінуванні територій Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

Зазначимо, що за оцінками Світового банку, повне розмінування території України потребуватиме близько $30 млрд. У 2025 році в межах програми гуманітарного розмінування заплановано обстежити 31 тис. кв. км.