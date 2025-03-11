23% території України залишаються потенційно замінованими

Станом на сьогодні в Україні потенційно замінованими залишаються 139 тис. кв. км території, що становить 23% від загальної площі країни. Мінна небезпека залишається серйозним викликом для безпеки громадян та відновлення інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Про гуманітране розмінування

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що швидке розмінування територій є стратегічною метою держави.

За його словами, наразі над цим працюють 84 сертифіковані оператори, задіяно 225 розмінувальних машин, частина з яких вироблена в Україні. Уряд планує й надалі нарощувати цей потенціал.

Шмигаль додав, що аграріям вже виплачено понад 529 млн грн компенсацій за послуги приватних операторів із розмінування.

"Робота за цією програмою триває, маємо майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 млрд грн", — зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив на ефективному партнерстві коаліції з розмінування, до якої входять близько 50 країн, зокрема США, Швейцарія, ЄС, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди та Швеція.

"Спільними зусиллями повернемо землю в обробку, а людям гарантуємо безпеку", — підкреслив прем’єр-міністр.

Потреби України у розмінуванні

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Торік в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування. У 2024 році парк машин механізованого розмінування збільшився з двох одиниць до 52, з яких 42 перебувають у ЗСУ та 10 — у Державній спеціальній службі транспорту. Наразі це переважно іноземна техніка, зокрема DOK–ING, Bažena, GCS, Hydrema і Scan Jack, а також машини МР-3101 українського виробництва.