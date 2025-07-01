Brave1 стал крупнейшим венчурным инвестором в Украине

Платформа Brave1, созданная для развития украинских оборонных технологий, уже стала самым крупным венчурным инвестором в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

По его словам, государственный оборонный кластер уже выдал более 560 грантов на сумму более 2,2 млрд грн для поддержки инноваций в сфере defense tech – от ударных дронов до разработки новых типов вооружения и ракет.

Brave1 не только финансирует перспективные проекты, но и помогает стартапам пройти путь от идеи к фронту. Платформа организует хакатоны, тестовые полигоны, встречи с инвесторами, а также оказывает помощь в прохождении процедур для быстрого доступа к боевому применению.

"Мы изменили нашу роль как государства, мы стали крупнейшим венчурным инвестором в Украине. То есть мы организовываем хакатоны, полигоны, привлекаем международные компании", — отметил Федоров.

Он также сообщил, что в ближайшее время в бюджет будут внесены изменения, предполагающие увеличение финансирования грантовой программы Brave1, что позволит поддержать еще больше "геймченджеров" войны.

Напомним, в Украине заработал Brave1 Market – первый маркетплейс новейших технологий для нужд Вооруженных Сил. Платформа будет работать по принципу интернет магазина, аналогичного Amazon или Rozetka, но вместо обычных товаров будет предлагать инновационные разработки для фронта.