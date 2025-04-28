В Украине запустили маркетплейс оборонных технологий для военных Brave1 Market

В Украине заработал Brave1 Market – первый маркетплейс новейших технологий для нужд Вооруженных Сил. Платформа будет работать по принципу интернет магазина, аналогичного Amazon или Rozetka, но вместо обычных товаров будет предлагать инновационные разработки для фронта.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Через Brave1 Market подразделения будут самостоятельно выбирать технику, которой желают воевать, и будут покупать ее за средства воинской части. Уже на старте на платформе доступно более 1000 решений – беспилотники, наземные работы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), комплектующие, программное обеспечение, средства на базе искусственного интеллекта и боеприпасы.

Ранее военные часто вынуждены были искать разработчиков и производителей из-за личных контактов или в интернете, что ограничивало доступ к качественным технологиям. Теперь благодаря Brave1 Market военные смогут в несколько кликов выбрать нужный продукт, сравнить характеристики различных решений, связаться с производителем и напрямую заключить сделку.

Маркетплейс поможет решить проблему недостаточного распространения эффективных решений, ведь многие подразделения даже не знают о наличии полезных инноваций. В целях безопасности авторизация военных в Brave1 Market будет происходить через приложение "Дія". Доступ к особо чувствительной информации предоставляется только верифицированным военнослужащим через систему "Дельта".

Как работает Brave1 Market для военных:

Выбрать нужную технику в открытом каталоге на сайте или в закрытом каталоге в системе "Дельта";

Связаться с производителем;

Договориться о прямом соглашении.

Чтобы производителям присоединиться к Brave1 Market, нужно пройти проверку на сайте Украинского фонда стартапов, а затем отправить запрос на подключение к маркетплейс на email: [email protected] (тема письма — "Запрос на подключение к Brave1" с указанием информации о прохождении проверки).

Благодаря работе с частными инвесторами и международными венчурными фондами, украинские разработчики оборонных технологий привлекли более $25 млн иностранных инвестиций с начала 2024 года при поддержке Brave1.