До 8 миллионов гривен на разработку оружия: Brave1 возобновляет грантовую поддержку

Кластер оборонных технологий Brave1 возобновляет грантовую программу для производителей.

Об этом сообщила пресс-служба кластера.

Производители оборонных технологий могут получить государственный грант в 500 тысяч, 1, 2, 4 или 8 миллионов гривен. Среди важных направлений – наземные роботизированные комплексы, баллистические ракеты, минаторы и оптоволоконные дроны-камикадзе с радиусом действия более 20 км.

"За все время действия этой программы Brave1 выдал более 500 грантов на развитие отечественных оборонных технологий. Наибольшее количество привлекли производители БПЛА, а также наземных и морских роботизированных и дистанционно-управляемых комплексов. В целом же украинские defence tech компании уже получили 2.2 млрд гривен на свои разработки", — отметила руководитель Brave1 Наталья Кушнерская.

Грантовая программа Brave1, уже работавшая ранее, возобновила прием заявок после небольшого перерыва. Теперь для подачи необходимо добавить несколько новых документов.

Как податься на программу

Податься на программу могут украинские производители, которые являются участниками Brave1 и разработки которых прошли оборонную экспертизу и получили соответствующие оценки: от 4 баллов — для получения гранта на 500 тыс. грн. грн, от 7 баллов – на 8 млн грн.

Приоритетные направления технологий

БпЛА : "дип забастовки", дроны-носители ретрансляторов, аэростаты, разведывательно-ударные комплексы, зенитные дроны, обучающие дроны.

Наземные роботизированные комплексы (НРК) : зенитные турели, ударные, разведывательные, логистические, эвакуационные, инженерные (саперные), мультифункциональные.

Водные дроны , несущие разные виды вооружения (БЭК, РСЗО, БпЛА, НРК), а также выполняют функции минирования, разминирования и логистики.

Средства РЭБ : системы управления на линии боевого столкновения, комплексные средства с автоматическим обнаружением и подавлением каналов управления для борьбы с ударными БПАК; индивидуальные средства, воздушные комплексы РЭБ.

Боеприпасы , в том числе управляемые, КАБ, боеприпасы всех типов для поражения воздушных целей, бронированной техники и пехоты, а также противотанковые и противоколесные мины.

Технологии : системы навигации, системы связи для беспилотных систем, силовые установки для БпЛА и ракет, маршевые и стартовые двигатели, средства поражения направленной энергии, технологии маскировки для противодействия разведке и т.д.

Системы (средства) защиты войск от дронов , на которые не влияют средства РЭБ, индивидуальные системы физического уничтожения малоразмерных дронов, дронов-камикадзе, специализированные средства борьбы с РЭБ/РЭР/РЛС, современные системы защиты личного состава, техники и позиций.

Ракетное вооружение : ракеты к ПЗРК, ЗРК, РСЗО; крылатые, баллистические и неуправляемые ракеты.

: ракеты к ПЗРК, ЗРК, РСЗО; крылатые, баллистические и неуправляемые ракеты. Искусственный интеллект : системы автономного выполнения задач беспилотных роботизированных систем, рои дронов, РЭБ на основе AI, киберзащита, AI для когнитивного картографирования местности и психологических операций.

: системы автономного выполнения задач беспилотных роботизированных систем, рои дронов, РЭБ на основе AI, киберзащита, AI для когнитивного картографирования местности и психологических операций. Современные технические средства разведки воздушного, наземного и морского базирования, автоматические средства идентификации и распознавания объектов, многодиапазонные радары с использованием машинного обучения.

воздушного, наземного и морского базирования, автоматические средства идентификации и распознавания объектов, многодиапазонные радары с использованием машинного обучения. Разминирование.

С полным перечнем приоритетных направлений для целей восстановленной грантовой программы компании-производители могут ознакомиться на платформе при подаче заявки.

О кластере оборонных технологий Brave1

Brave1 – платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.

Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.