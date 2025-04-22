До 8 мільйонів гривень на розробку зброї: Brave1 відновлює грантову підтримку

Кластер оборонних технологій Brave1 відновлює грантову програму для виробників.

Про це повідомила пресслужба кластеру.

Виробники оборонних технологій можуть отримати державний грант у 500 тисяч, 1, 2, 4 або 8 мільйонів гривень. Серед важливих напрямів – наземні роботизовані комплекси, балістичні ракети, катери для мінування та оптоволоконні дрони-камікадзе з радіусом дії понад 20 км.

"За весь час дії цієї програми Brave1 видав понад 500 грантів на розвиток вітчизняних оборонних технологій. Найбільшу кількість залучили виробники БпЛА, а також наземних і морських роботизованих та дистанційно-керованих комплексів. А загалом українські defence tech компанії вже отримали 2.2 млрд гривень на свої розробки", — зазначила керівниця Brave1 Наталія Кушнерська.

Грантова програма Brave1, яка вже працювала раніше, відновила прийом заявок після невеликої перерви. Тепер для подання необхідно додати кілька нових документів.

Як податися на програму

Податися на програму можуть українські виробники, які є учасниками Brave1 і чиї розробки пройшли оборонну експертизу та отримали відповідні оцінки: від 4 балів — для отримання гранту на 500 тис. грн, від 7 балів — на 8 млн грн.

Пріоритетні напрями технологій

БпЛА : “діп страйки”, дрони-носії ретрансляторів, аеростати, розвідувально-ударні комплекси, зенітні дрони, навчальні дрони.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) : зенітні турелі, ударні, розвідувальні, логістичні, евакуаційні, інженерні (саперні), мультифункціональні.

Водні дрони , що несуть різні види озброєння (БЕК, РСЗВ, БпЛА, НРК), а також виконують функції мінування, розмінування та логістики.

Засоби РЕБ : системи керування на лінії бойового зіткнення, комплексні засоби з автоматичним виявленням та подавленням каналів керування для боротьби з ударними БПАК; індивідуальні засоби, повітряні комплекси РЕБ.

Боєприпаси , зокрема керовані, КАБи, боєприпаси всіх типів для ураження повітряних цілей, броньованої техніки й піхоти, а також протитанкові та протиколісні міни.

Технологі ї : системи навігації, системи зв’язку для безпілотних систем, силові установки для БпЛА та ракет, маршові й стартові двигуни, засоби ураження направленої енергії, технології маскування для протидії розвідці тощо.

Системи (засоби) захисту військ від дронів , на які не впливають засоби РЕБ, індивідуальні системи фізичного знищення малорозмірних дронів, дронів-камікадзе, спеціалізовані засоби боротьби з РЕБ/РЕР/РЛС, сучасні системи захисту особового складу, техніки та позицій.

Ракетне озброєння : ракети до ПЗРК, ЗРК, РСЗВ; крилаті, балістичні й некеровані ракети.

: ракети до ПЗРК, ЗРК, РСЗВ; крилаті, балістичні й некеровані ракети. Штучний інтелект : системи автономного виконання задач безпілотних роботизованих систем, рої дронів, РЕБ на основі AI, кіберзахист, AI для когнітивного картографування місцевості та психологічних операцій тощо.

: системи автономного виконання задач безпілотних роботизованих систем, рої дронів, РЕБ на основі AI, кіберзахист, AI для когнітивного картографування місцевості та психологічних операцій тощо. Сучасні технічні засоби розвідки повітряного, наземного й морського базування, автоматичні засоби для ідентифікації та розпізнавання об`єктів, багатодіапазонні радари з використанням машинного навчання.

повітряного, наземного й морського базування, автоматичні засоби для ідентифікації та розпізнавання об`єктів, багатодіапазонні радари з використанням машинного навчання. Розмінування.

З повним переліком пріоритетних напрямів для цілей відновленої грантової програми компанії-виробники можуть ознайомитися на платформі під час подання заявки.

Про кластер оборонних технологій Brave1

Brave1 – це платформа для об'єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки.

Нагадаємо, Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.