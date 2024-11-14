Інвестиції в розробку рою дронів досягли $3-5 млн – Brave1

Українські розробники системи (рою дронів), що об'єднує десятки дронів під керуванням одного оператора, залучили від $3 млн до $5 млн інвестицій, повідомив керівник напрямку AI defense tech кластеру Brave1 Максим Макарчук у коментарі для Delo.ua.

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"Станом на зараз українські компанії залучили від трьох до п’яти мільйонів доларів інвестицій у розробку технології рою дронів", — розповів Макарчук.

За його словами, хоч термін "рій дронів" дедалі більше набирає популярності, проте до повноцінного залучення технології на поле бою ще далеко. Згідно з інформацією у відкритих джерелах, над технологією працюють українські компанії Swarmer та VYRIY.

У Brave1 наголошують, що використання рою дронів змінить баланс сил на фронті.

"Впровадження ройових технологій дозволить одній людині управляти всіма безпілотниками одночасно. Це, своєю чергою, кардинально підвищує ефективність їхнього використання та відкриває перспективи для масованого й скоординованого застосування дронів на полі бою, що є серйозною перевагою", — пояснює Макарчук.

Він також зазначив, що попри відсутність справжнього рою, перші його елементи вже використовують на полі бою, а з розвитком технологій їх ефективність тільки збільшиться.

Полігонні випробування інновацій

Тестування технології рою дронів на полігоні пройшли сім українських виробників наприкінці жовтня 2024 року, повідомляв міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"17 команд виробників. 7 із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 - керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до виконання завдань", - розповідав він.

Своєю чергою, представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміє український виробник, та дали свої рекомендації для покращення продуктів.