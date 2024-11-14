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Інвестиції в розробку рою дронів досягли $3-5 млн – Brave1
Українські розробники системи (рою дронів), що об'єднує десятки дронів під керуванням одного оператора, залучили від $3 млн до $5 млн інвестицій, повідомив керівник напрямку AI defense tech кластеру Brave1 Максим Макарчук у коментарі для Delo.ua.
"Станом на зараз українські компанії залучили від трьох до п’яти мільйонів доларів інвестицій у розробку технології рою дронів", — розповів Макарчук.
За його словами, хоч термін "рій дронів" дедалі більше набирає популярності, проте до повноцінного залучення технології на поле бою ще далеко. Згідно з інформацією у відкритих джерелах, над технологією працюють українські компанії Swarmer та VYRIY.
У Brave1 наголошують, що використання рою дронів змінить баланс сил на фронті.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Впровадження ройових технологій дозволить одній людині управляти всіма безпілотниками одночасно. Це, своєю чергою, кардинально підвищує ефективність їхнього використання та відкриває перспективи для масованого й скоординованого застосування дронів на полі бою, що є серйозною перевагою", — пояснює Макарчук.
Він також зазначив, що попри відсутність справжнього рою, перші його елементи вже використовують на полі бою, а з розвитком технологій їх ефективність тільки збільшиться.
Полігонні випробування інновацій
Тестування технології рою дронів на полігоні пройшли сім українських виробників наприкінці жовтня 2024 року, повідомляв міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
"17 команд виробників. 7 із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 - керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до виконання завдань", - розповідав він.
Своєю чергою, представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміє український виробник, та дали свої рекомендації для покращення продуктів.